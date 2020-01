La danse et la musique vont bien ensemble. Quoi de plus naturel, donc, que de créer une chorégraphie basée sur les chansons d’un auteur-compositeur-interprète de renom? C’est ce que proposent les Ballets Jazz de Montréal avec Dance Me, un hommage à l’œuvre de Leonard Cohen, qui sera présenté le 23 février prochain au FirstOntario Performing Arts Centre de St. Catharines.

Leonard Cohen, décédé en 2016, était lui aussi originaire de Montréal. Son répertoire aborde avec sensibilité et intelligence les expériences universelles du genre humain et la vie intérieure qui anime secrètement chacun. Sa musique englobe différents styles qui, du folk à la pop en passant par le rock, ont traversé les époques.

Dance Me explore en 80 minutes le cycle de l’existence dépeint dans les chansons de Leonard Cohen. Pour ce faire, 14 interprètes se trouvent sur scène et donnent vie à un spectacle créé par trois chorégraphes d’envergure internationale : Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa et Ihsan Rustem. Sous la direction artistique de Louis Robitaille et la mise en scène d’Éric Jean, la performance a été conçue de manière à inclure d’autres médiums d’expression : projections vidéo et jeu de lumière accompagnent les danseurs sur scène pour donner encore plus de relief à leurs interactions.

Fait intéressant, c’est du vivant de Leonard Cohen que l’idée de créer ce spectacle s’est imposée et le chanteur a approuvé l’initiative. Les Ballets Jazz ont même obtenu les droits exclusifs de danser sur sa musique pour cinq ans.

Présenté pour la première fois à Montréal le 7 décembre 2017, Dance Me se distingue par l’énergie et la fluidité qui s’en dégage et a rempli les salles de nombreuses villes canadiennes, américaines et françaises. Les danseurs font honneur à la réputation de leur troupe en en mettant plein la vue avec leur souplesse et leur précision qui ne le cède en rien à leur rapidité. C’est donc un rendez-vous qui est donné au FirstOntario Performing Arts Centre pour tous les amateurs du genre.