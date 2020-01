Pour plusieurs organismes, et pour la société civile en général, février est indissociable du Mois de l’histoire des Noirs. Plusieurs activités à cet effet seront offertes dans la région de Hamilton-Niagara. En voici quelques exemples pour tous les goûts.

Pour les francophones de Hamilton, l’activité emblématique sera le gala du 29 février. Organisé en bonne partie par le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, ce rassemblement est devenu au fil des ans un des plus importants événements annuels de langue française dans la ville. La qualité des prestations artistiques et du souper de même que la bonne ambiance en font aussi un rendez-vous prisé de plusieurs anglophones et le gala fait toujours salle comble. Ceux qui souhaitent y assister ont jusqu’au 14 février pour acheter leur billet. Une belle soirée les attend!

C’est sans surprise du côté anglophone que l’on trouve le plus d’activités, et si les francophones ont l’honneur de clôturer les célébrations à la fin du mois, leurs voisins de langue anglaise ont celui de les lancer. En effet, le vendredi 31 janvier, à la bibliothèque centrale, le comité organisateur du Mois de l’histoire des Noirs entamera, avec quelques heures d’avance, ces quatre semaines de commémoration et de festivité. Au programme de la journée : des orateurs remarquables, des artistes brillants et des activités familiales de toutes sortes.

La région du Niagara n’est pas en reste grâce au travail d’un organisme qui y symbolise la communauté afro-caribéenne francophone : Sofifran. Le 29 février, pour une 13e année consécutive, le Festiv’Ébène rassemblera son public pour une soirée haute en couleur sous le thème « Empreintes et Mémoires ». Sofifran reprendra les grandes lignes de ce qui fait la popularité de cette célébration : souper aux accents africains, artistes sur scène, disc-jockey et danse, etc. Des nouveautés sont aussi prévues, telle la présence d’un peintre qui fera des portraits sur place.

Le fait est peu connu de bon nombre de gens, mais la région du Niagara fait partie intégrante de l’histoire de l’abolition de l’esclavage aux États-Unis. En effet, dans leur fuite vers la liberté, plusieurs esclaves franchissaient la frontière canadienne à cet endroit. Le Musée de St. Catharines offre les jeudis et samedis de février une visite guidée d’une heure pour faire découvrir l’histoire des Noirs dans la région. La visite du samedi est également suivie de la projection d’un documentaire sur ceux qui ont tout risqué pour trouver refuge au Canada.

Sur une note plus festive, à Welland, le 5 février, le Welland Heritage Council tiendra un souper émaillé de divertissements culturels. Christopher Stuart Taylor, professeur d’histoire à l’Université de Waterloo et spécialisé dans les migrations et les relations ethniques, prononcera le discours d’ouverture. Les fonds amassés serviront à financer un programme de bourses d’études.

Plusieurs autres activités seront offertes çà et là. Le Mois de l’histoire des Noirs promet d’être encore une fois un événement aussi intéressant que rassembleur.