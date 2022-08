La Ville de Welland, en collaboration avec le Bureau du Québec à Toronto, accueillait les athlètes et les partisans de l’Équipe Québec qui participaient aux Jeux d’été du Canada Niagara 2022 le 19 août pour célébrer en musique dans l’esprit des Jeux. Cette soirée culturelle était la 12e d’une série de 13 proposée par le festival 13/13.

Du 7 au 20 août, le festival a présenté des spectacles en soirée dans chacune des 13 municipalités du Niagara. Chaque ville était jumelée à une province ou territoire du Canada et a présenté un spectacle pour mettre en valeur le patrimoine unique, la musique, l’art et les délices culinaires de chaque région.

Par une température idéale et sous le décor magnifique de la scène flottante sur le canal Welland à l’amphithéâtre du parc Merritt, la soirée a débuté par une vidéo sur l’historique du canal dans les deux langues officielles. Puis, pour mettre la foule dans l’ambiance unique des Jeux, les organisateurs ont invité la troupe locale de danse compétitive Dance Place composée de dizaines de jeunes filles du Niagara. Leur prestation très énergique a beaucoup plu à l’auditoire composé de nombreux parents.

Le maire de Welland, Frank Campion, a par la suite fait son discours de bienvenue à la suite de l’interprétation de l’hymne national et le spectacle musical a pris son envol avec le groupe Grosse Isle du Québec.

Ce trio musical est né de la collaboration magique entre trois musiciens exceptionnels du Québec et de l’Irlande, soit la violoneuse, pianiste et compositrice Sophie Lavoie, le légendaire guitariste et chanteur André Marchand, et le champion d’Irlande, joueur de cornemuse, de whistle et de banjo, Fiachra O’Regan. Fusionnant les répertoires irlandais et québécois à des compositions originales de Sophie Lavoie, Grosse Isle surprend agréablement avec sa musique riche et prenante. Le groupe a eu droit à une chaleureuse ovation après sa prestation.

Cette performance a été suivie de celle de Femmes du Feu, un organisme sans but lucratif dont les artistes sont, comme le nom l’indique, toutes des femmes qui ont pour principe directeur de combiner de façon novatrice les arts du cirque et la danse contemporaine. Les danses et jongleries avec des torches sont à l’origine du nom Femmes du Feu.

La troupe a créé cette prestation spécialement pour la soirée Québec, avec une démarche plus conceptuelle et créative pour se rapprocher de l’auditoire sur le plan des émotions afin de laisser une impression durable. Elle a utilisé de longs rubans colorés sur lesquels les artistes se sont suspendues pour danser dans les airs sous la musique d’un violoniste. Une prestation d’une grande beauté et très émotive.

Enfin, la soirée s’est achevée avec le spectacle attendu des francophones de la région, celui du groupe québécois Le Vent du Nord. Considéré comme un ambassadeur francophone incomparable, Le Vent du Nord est un moteur du mouvement folk progressif québécois, ainsi qu’un groupe phare dans le mouvement de renaissance de la musique traditionnelle du Québec.

Depuis sa fondation en 2002, il a connu une ascension fulgurante avec plus de 2000 concerts sur 4 continents. Il a fait paraître 11 albums et a été récipiendaire de nombreux prix prestigieux. Les cinq musiciens ont mis le feu dans l’amphithéâtre avec de nombreuses chansons tirées de leurs meilleurs succès, vibrant au rythme des violons et du style énergique qui a fait la renommée de ce groupe. L’auditoire qui a rempli l’amphithéâtre en plein air de Welland a dansé et gigué en français jusqu’à tard dans la soirée. Un franc succès!

Photo: Les danseuses de la troupe Dance Place ont démarré la soirée avec beaucoup d’énergie.