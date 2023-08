Le 13 juin, c’était la fête au 2600, Grand Oak Trail à Oakville à l’occasion du 10e anniversaire de l’école Sainte-Trinité.

Les directeurs adjoints Michael Lefebvre et François Jubinville ont lancé la cérémonie avec le mot de bienvenue suivi de l’hymne national, entonné avec assurance par deux élèves de l’école.

Les participants se sont ensuite recueillis durant la liturgie de la Parole présidée par le père Joseph Gregory Michel, curé de la paroisse Saint-Philippe de Burlington. La cérémonie s’est poursuivie avec les allocutions des dignitaires pour souligner ce jalon important pour la communauté francophone de Halton.

Le conseiller scolaire de la région, Dominique Janssens, a remercié les personnes qui ont travaillé fort pour obtenir une école secondaire à Halton alors que les élèves devaient se rendre à l’ÉSC Sainte-Famille à Mississauga pour poursuivre leurs études secondaires avant l’ouverture de Sainte-Trinité en septembre 2013.

En dix ans, les effectifs ont connu une croissance soutenue et il est vite devenu nécessaire d’agrandir l’école. M. Janssens a d’ailleurs mentionné le soutien financier du gouvernement de l’Ontario.

Le directeur de l’éducation, André Blais, a souligné l’excellent travail du personnel depuis la fondation de l’école et a annoncé que les nouveaux locaux seront accessibles aux élèves en septembre. « Je vous remercie pour votre patience et votre compréhension tout au long des travaux et j’espère que vous apprécierez vos nouveaux espaces. Merci à tous pour l’organisation de cette belle cérémonie. »

Une plaque commémorative a été remise à la directrice de l’école, Anne Sharp, en compagnie de la directrice fondatrice, Claire Lapierre, la surintendante de l’éducation, Gina Kozak, et la présidente du conseil d’école, Dagmar Wilhelm.

Mme Sharp a exprimé sa joie et sa fierté de faire partie de Sainte-Trinité et a fait une analogie avec le loup, mascotte de l’école.

« Notre mascotte bien-aimée incarne parfaitement l’esprit de notre école et les caractéristiques de cet animal. Comme le loup, nous sommes une communauté unie, forte et agile. Le loup est connu pour sa nature sociale et son attachement à sa meute. Ici à Sainte-Trinité, nous sommes des communicateurs efficaces francophones, nous valorisons le travail d’équipe et nous misons sur les membres de notre communauté éducative pour avancer dans nos objectifs communs. Nous encourageons la collaboration, le soutien mutuel et le respect, créant ainsi un environnement où chacun se sent en sécurité et inclus. »

Un interlude de danse intitulé Afro-Waistline a aussi été offert par des élèves de l’école. La cérémonie s’est terminée avec deux chansons : Les Champs Élysées interprétée par Azalée Lambert, 12e année, et Au gré du vent par la chorale de 7e et 8e années.

L’école a aussi profité de l’événement pour féliciter l’équipe de soccer de l’école qui avait remporté le tournoi OFSAA quelques jours auparavant.

La journée s’est achevée avec une fête communautaire préparée par l’équipe de direction.

Source : Csc MonAvenir

Photo: – De gauche à droite : Dagmar Wilhelm, Claire Lapierre, Anne Sharp, Dominique Janssens, André Blais et Gina Kozak.