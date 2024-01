Richard Caumartin

Autrefois, la tradition voulait que les célébrations de Noël ou du jour de l’An se passent en famille avec les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, etc. Il s’agissait d’un grand rassemblement autour d’un repas festif de dinde, tourtière, sauce aux canneberges, pommes de terre, bûche de Noël et autres pâtisseries.

De nos jours, ces retrouvailles d’envergure sont beaucoup plus rares en raison du nombre réduit d’enfants par famille, des horaires de travail plus exigeants, de l’éloignement géographique et du délaissement de certaines pratiques religieuses qui tendaient à rapprocher les familles.

Pour de nombreux aînés, cette période de l’année est plus difficile. Plusieurs la vivent en solitude, le conjoint étant décédé, les enfants vivant à l’extérieur pour le travail ou ayant du mal à se déplacer pour des raisons de santé.

Pour Muriel Thibault-Gauthier, présidente du Club Renaissance de Welland, il incombe d’offrir aux aînés francophones du Niagara – qu’elle surnomme avec amour « ses soleils » – un festin et une fête de Noël dignes des traditions canadiennes-françaises.

Un buffet varié

C’est ce qui s’est produit le 10 décembre à la salle paroissiale Sacré-Cœur alors qu’un buffet concocté par le chef Paul offrait un menu varié composé de dinde farcie, pommes de terre, tourtière, salades, légumes et desserts pour plaire à tous. De nombreuses familles, venues de tous les coins du Niagara, avaient réservé des tables pour réunir enfants et grands-parents.

Avec son équipe de bénévoles, Mme Thibault-Gauthier a accueilli 360 convives pour l’événement. « Cette fête est un partenariat entre la paroisse Sacré-Cœur, le Club Renaissance, les Chevaliers de Colomb et La Boîte à soleil, dit-elle. Il y a également la Caisse Desjardins, le Club Richelieu Welland et le Foyer Richelieu qui ont offert des billets à des familles défavorisées pour leur permettre de venir aujourd’hui. Nous nous sommes mis tous ensemble pour offrir un Noël aux petits comme aux grands. »

Un après-midi bien rempli

Au programme des festivités : visite du père Noël, des lutins Zig et Zag et du clown Ding-Dong, des activités pour les enfants coordonnées par La Boîte à soleil et une première prestation en public de la chorale Les Voix du Niagara, récemment formée grâce au soutien de la Maison de la culture du Niagara. Les choristes ont chanté des airs du temps des Fêtes tels que Petit Papa Noël, Vive le vent ainsi que Ça fait rire les oiseaux de La Compagnie créole.

Les organisateurs ont fait tirer plusieurs prix de présence offerts par des aînés de la région qui avaient préparé des boîtes de sucre à la crème, une autre tradition canadienne-française.

« Nous voulions offrir une journée magique à des paroissiens dont la parenté est éloignée. Plusieurs des personnes âgées ici sont à mobilité réduite et j’ai organisé du transport spécial avec des lutins, des bénévoles qui ne se soucient pas du coût du carburant. C’est vraiment un effort de famille. J’aimerais souligner aussi la collaboration incroyable du père Guy Bertin qui a mis la main à la pâte depuis le début avec la promotion de l’activité et la décoration de la salle paroissiale. Je suis très émue et touchée de la réponse du public aux activités du Club Renaissance », conclut Muriel Thibault-Gauthier.

Photo : Le dîner de Noël a fait salle comble à la paroisse du Sacré-Cœur de Welland.