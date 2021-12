Le mardi 30 novembre, le Centre francophone Hamilton (CFH) tenait son assemblée générale annuelle (AGA) et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agissait de la cinquantième. Au cours des prochains mois, l’organisme multipliera d’ailleurs les occasions de célébrer son demi-siècle d’existence.

L’AGA, présidée par Mariette Carrier-Fraser, elle-même bien au fait de l’histoire du CFH dont elle a été présidente à deux reprises, a été menée rondement avec, pour premier point d’importance à l’ordre du jour, le mot de la présidente par intérim.

Marie-France Lefort a débuté, comme cela a été le cas dans tant d’AGA cette année, par une allusion à ce qui a dominé l’actualité, soit la pandémie : « Notre équipe a rapidement pivoté pour adapter sa programmation, écouter ses membres et offrir des services qui pourraient alléger les effets d’isolement, diminuer les peurs associées à la crise sanitaire par le rapprochement humain virtuel et une présence continue au sein de la communauté et agir à tire de point de repère social ».

Mme Lefort a aussi remercié tous ceux qui s’impliquent au CFH, et notamment Lisa Breton qui, après dix ans passés à la direction générale, a passé le flambeau à Julie Jardel cette année. Celle-ci a fait le portrait des activités d’avril 2020 à mars 2021.

Au chapitre des spectacles, les francophones de Hamilton ont assisté à des prestations de Mélissa Ouimet, Stef Paquette, Moonfruits, Wesli, etc. La dimension communautaire de l’organisme s’est articulée autour de sa participation à la Table de concertation, de son FrancoFEST, du Jour des Franco-Ontariens, du Mois de l’histoire des Noirs, etc. En ce qui touche aux ateliers, il y en avait pour tous les goûts : art visuel, yoga, initiation à la technologie, etc. Bref, en dépit des limitations sanitaires, ce fut une année bien remplie.

Les aléas de la pandémie n’ont pas non plus beaucoup affecté les finances de l’organisme. Il est vrai qu’une baisse des revenus d’activité a été compensée par une hausse des subventions.

Les élections n’ont pas fait place à beaucoup de suspense, mais ont néanmoins doté le CFH d’un conseil d’administration où plusieurs nouveaux venus côtoieront des bénévoles d’expérience. Ces membres sont Myriam Khouzam, Marc Darrouzes, Fété Kimpiobi, Karen Niaba Kouassi, Hermane Ligue, Hugues Kenhefa, Marie-France Lefort, Caroline Reid-Westoby, Clarence Seunarine et Alex Sévigny.

La soirée s’est conclue sur une présentation de Lisa Breton portant sur les origines de la communauté francophone de Hamilton et sur l’histoire du CFH, à la suite de quoi un bref jeu-questionnaire a permis aux participants à l’AGA de tester leur mémoire quant à ce qu’ils avaient retenu de cet historique.

PHOTO – Julie Jardel, directrice générale du Centre francophone Hamilton