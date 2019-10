L’Entité 2 tenait son assemblée générale annuelle (AGA) le 24 septembre à Welland. L’exercice, nécessaire au regard de la loi, s’est avéré sans histoire, l’organisme se portant bien et ayant poursuivi son chemin de façon fructueuse dans les limites que lui assigne son mandat.

Ce fut donc, pour l’essentiel, une occasion de récapituler les réalisations de la dernière année. Avant d’entreprendre ce tour d’horizon, la présidente de l’Entité 2, France Vaillancourt, s’est adressée à l’assistance.

Soulignant d’emblée que la ministre de la Santé, Christine Elliott, a confirmé que les Entités ne seraient pas touchées par les réformes de son gouvernement, Mme Vaillancourt a rappelé que Queen’s Park s’est en plus engagé à améliorer les services de santé en français. En cette période de transition, l’organisme occupera donc une fonction plus que jamais cruciale : « Tous les aspects des services en français qui forment le champ d’action de l’Entité, notamment les aspects législatifs, professionnels, organisationnels, systémiques et même humains, doivent contribuer à éclairer les décisions qui permettront d’atteindre l’amélioration des services en français promise par la ministre Elliott. L’Entité est plus que prête à relever ce défi. »

Le rapport d’activité a été présenté par le directeur général, Sébastien Skrobos. Comme les Réseaux locaux d’intégration des services de santé disparaîtront sous peu pour faire place aux Équipes Santé Ontario, l’Entité 2 a déjà commencé à nouer contact avec les représentants de ces structures naissantes. Au chapitre des constats et recommandations, l’organisme s’est penché sur la santé mentale, les soins communautaires et à domicile, la navigation du système de santé en français, etc. En ce qui touche aux actions et réalisations, l’organisme a lancé une Communauté de pratique sur les services en français, collaboré à la mise en place de nouveaux services tel que le programme de jour en français à Cambridge, collecté des données et identifié les lacunes dans le continuum de soins aux francophones, etc.

Bianca Gagnon, planificatrice à l’Entité 2, a passé en revue les faits saillants survenus depuis le 1er avril, soit depuis la fin de la précédente année financière. Ainsi, le programme Gatekeepers du Niagara, consacré au signalement des aînés isolés en situation précaire, dispose maintenant d’un volet en français. Des personnes âgées dont la sécurité pouvait être compromise ont d’ailleurs été signalées au Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara.

Les états financiers ont également été présentés et adoptés au cours de l’AGA. Quant au conseil d’administration, il est composé de France Vaillancourt, Denise Carter, Jean-Rock Boutin, Jeanne Fortilus, Jean Gacinya, Suzette Hafner, Nya Njeuga et Sabrina Piluso, ce qui ne représente guère de changements par rapport à la dernière année, seuls deux membres ayant choisi de ne pas se représenter.

Une nouvelle année à suivre pas à pas les réformes du système de santé commence donc pour l’Entité 2.

PHOTO : L’auditeur Lionel Guindon présente les états financiers.