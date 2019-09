Le 25 septembre dernier constituait un grand jour à l’École élémentaire L’Héritage de St. Catharines, non seulement parce que c’était le Jour des Franco-Ontariens, mais aussi parce qu’une annonce importante y a été faite. En effet, le gouvernement provincial fournira 1,5 million $ au Conseil scolaire Viamonde pour qu’il aménage dans cette école trois salles dédiées aux services de garde d’enfants. Au total, ce seront 49 nouvelles places en garderie qui seront disponibles.

Une conférence de presse, pour laquelle Cameron Harris, un élève de 8e année, agissait comme maître de cérémonie, a rassemblé des représentants des partenaires dans ce projet, c’est-à-dire le conseil scolaire, le gouvernement, la Région du Niagara et la garderie La Boîte à soleil.

Sam Oosterhoff, député de Niagara Ouest et adjoint parlementaire au ministre de l’Éducation, était ainsi présent pour partager avec fierté cette grande nouvelle. Il a souligné que ce type d’initiative s’inscrivait dans les priorités du gouvernement : « Nous voulons que les services de garde répondent aux besoins des parents et des enfants. C’est pourquoi nous investissons des fonds pour créer des places en services de garde d’enfants pour les enfants et les familles francophones de St. Catharines ».

« Grâce à l’aide financière du gouvernement ontarien, nous pourrons poursuivre notre objectif de toujours mieux servir les francophones partout sur notre territoire », s’est réjouie à son tour Sylvie Landry, présidente du Conseil scolaire Viamonde. Ce financement, a-t-elle rappelé, contribuera à freiner l’assimilation en offrant un milieu d’éducation en français pour les tout jeunes enfants.

« Nous sommes très heureux de l’intérêt pour le français dans notre province et de la croissance des écoles francophones », a renchéri M. Oosterhoff qui a abondé dans le même sens que Mme Landry en ajoutant que la petite enfance constitue le temps idéal pour apprendre le français et bâtir un sentiment d’appartenance.

Les trois salles qui accueilleront les 49 bambins pourraient être fonctionnelles dès l’automne 2020. Trouver la clientèle à qui elles sont destinées sera cependant beaucoup moins long puisqu’il y a plusieurs enfants sur la liste d’attente. Les parents doivent contacter La Boîte à soleil pour inscrire leur enfant.

PHOTO: Plusieurs dignitaires ont été rassemblés pour cette annonce. Au micro, Sylvie Landry, présidente du Conseil scolaire Viamonde