Richard Caumartin

La communauté et les membres du Club Richelieu Niagara Falls étaient conviés à la collecte de fonds annuelle encan-vins et fromages de l’organisme, le 18 novembre, dans la salle paroissiale Saint-Antoine-de-Padoue.

Il s’agissait de la 23e édition de cet événement devenu une tradition au fil des ans, dont la première avait eu lieu en 1998. Les organisateurs ont dû prendre une pause de deux ans en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de covid. Tous les fonds recueillis lors de cette vente aux enchères sont remis aux œuvres du Club Richelieu pour l’enfance, dont le club des petits-déjeuners dans les écoles de la région et la campagne Help a Child Smile pour les enfants qui suivent des traitements pour le cancer.

Jean Chartrand était l’encanteur désigné et animateur pour cette soirée qui, encore cette année, a fait salle comble. Au total, 61 prix ont été généreusement offerts par des membres de la communauté et des entreprises du Niagara, dont certains ensembles de produits et des suggestions pour la période des Fêtes.

Avant le mot de bienvenue et les remerciements de la présidente du Club Richelieu, Susannah Taylor, les nombreux participants ont défilé devant les tables disposées sur le pourtour de la salle pour remplir leurs assiettes de divers fromages, crudités, trempettes, viandes froides et biscottes. Un choix de vins blanc ou rouge était offert pour accompagner le tout.

Pour l’encan, les organisateurs avaient invité deux hôtesses pour défiler avec chaque prix afin que les participants voient bien l’article sur lequel ils pourront miser. Liliane Taylor et Solange Coutu ont eu beaucoup de plaisir à jouer ce rôle.

Parmi les articles offerts, il y avait entre autres un panier rempli d’une bouteille de Irish Cream authentique d’Irlande avec des verres et des bougies pour les plus romantiques, un ensemble sacoche-bijoux de la collection Fifth Avenue, des tartes au sucre faites par Jocelyne Burley, un ensemble de porte-sac de golf et polo, des billets pour l’Orchestre symphonique de Niagara, ou encore pour faire un tour en hélicoptère et un voyage d’une semaine toutes dépenses payées dans l’une des destinations d’Elite Island, soit Antigua, la Barbade ou le Panama.

Deux des articles qui ont fait beaucoup monter les enchères ont certes été, le panier du Québec contenant 2 kg de fromage en grains de Coaticook, un bloc de cheddar doux et deux boîtes de conserve de sirop d’érable et le forfait d’une semaine pour six personnes dans un chalet au Mont-Tremblant.

Bref, de tout pour tous, et surtout une activité caritative qui connaît beaucoup de succès à la veille de la période des Fêtes, suffisamment pour financer les œuvres du Club Richelieu Niagara Falls au cours de l’année à venir.

Photo : Les francophones ont participé en grand nombre à la soirée-bénéfice.