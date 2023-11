Alexia Grousson

Pour clôturer la Semaine de l’immigration francophone, la communauté francophone accueillante (CFA) de Hamilton, en collaboration avec cinq associations ethnoculturelles, a organisé une journée d’accueil pour les nouveaux arrivants de la municipalité le 11 novembre.

« La célébration de la Semaine de l’immigration francophone revêt une grande importance à la fois pour le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest et pour moi personnellement. C’est une occasion de mettre en valeur la contribution des nouveaux arrivants francophones à notre société et de promouvoir la diversité culturelle ainsi que la richesse de nos communautés francophones en situation minoritaire. Le thème de cette année nous poussait à célébrer nos progrès et nos réalisations, dans le cadre du projet pilote de la CFA, tout en réfléchissant au rapprochement entre les personnes immigrantes et les communautés autochtones.

« Cette journée a permis d’offrir aux familles qui viennent de s’installer d’établir des réseaux, d’échanger et de découvrir les services d’appui offerts en français. L’événement a également contribué à renforcer les liens avec les associations et les organismes francophones », explique Nabila Sissaoui, représentante de la CFA Hamilton.

Plus de 130 personnes ont participé à la rencontre, dont les présidents des associations des communautés congolaise, rwandaise, burundaise, camerounaise et ivoirienne locales.

« Après mon discours, une vidéo de la mairesse Andrea Horwath a été présentée. Ensuite, nous avons donné la parole aux représentants des associations et des organismes francophones qui ont décrit leurs services et invité les participants à venir les rencontrer dans les kiosques. Ces interventions ont souligné l’importance de l’accueil et de l’intégration des immigrants francophones.

« J’ai trouvé l’événement très gratifiant. La présence des représentants des associations a renforcé le sentiment de solidarité et de collaboration au sein de la communauté. Je tiens à souligner leur excellent travail. Leur collaboration et leur dévouement ont joué un rôle clé dans la réussite de cette activité. J’ai aussi été impressionné par l’engagement des participants, car malgré la grève des chauffeurs d’autobus, plusieurs familles étaient déterminées à être présentes ce jour-là.

« Un fait marquant a été la diversité des services présentés, soulignant l’importance de fournir un soutien complet et personnalisé aux nouveaux arrivants francophones. De plus, l’ambiance chaleureuse et la diversité représentée par notre communauté francophone à Hamilton ont été remarquables. Les nouveaux arrivants, d’origines diverses, étaient unis par la langue française, créant ainsi un sentiment d’appartenance et de partage. J’espère que cette initiative se poursuivra et continuera d’avoir un impact positif sur l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants francophones à Hamilton », conclut Mme Sissaoui.

Photo : Les cuisinières du restaurant Ivoire délice ont préparé le repas lors de la journée d’accueil.