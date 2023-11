Alexia Grousson

Grâce au financement de la Fondation canadienne des femmes, Sofifran poursuivra un programme existant sur l’entrepreneuriat des femmes immigrantes francophones dans le domaine des services de garde en milieu familial.

À la vue du succès du projet pilote Sécuriser l’économie des femmes du Niagara, financé par Femmes et Égalité des genres Canada de 2020 à 2023, le nouveau projet Entrepreneuriat pour les femmes immigrantes du Niagara prendra le relais pour les quatre prochaines années.

« Notre intention était de mettre en place une initiative qui permettrait aux immigrantes de se lancer en entrepreneuriat dans le domaine des services de garde en milieu familial. Le projet pilote ayant été une réussite, nous avons voulu poursuivre dans cette lancée avec un deuxième projet encore plus grand. Cette fois-ci, nous accueillerons plus de candidates, de 20 à 25 personnes par année », explique Yorky Balu, coordonnatrice du projet chez Sofifran.

En collaboration avec les services de la petite enfance du Niagara, Sofifran offrira des séances d’information en français avec des groupes cibles de femmes pour la mise sur pied de leur propre garderie.

« Nous n’avons pas encore assez de détails sur les lieux, les horaires et le mode de fonctionnement des ateliers car nous déciderons cela en fonction des demandes et des besoins de chaque cohorte et des disponibilités des établissements », ajoute-t-elle.

Les conditions requises pour participer à ce programme sont d’avoir plus de 18 ans, d’avoir suivi le cours de réanimation cardiorespiratoire et d’obtenir le permis pour le lieu de la garderie, compatible avec les exigences des bailleurs de fonds et des assurances.

« Nous voulons donner une chance à toutes les femmes de réussir dans l’entrepreneuriat. Avec ce projet, elles acquerront les connaissances, les outils et les capacités nécessaires pour gérer une entreprise. Elles seront en mesure d’offrir des services de garde fiables, sécuritaires et abordables pour les familles du Niagara. Il y a une énorme liste d’attente concernant les places disponibles dans les garderies. Avec un permis, elles auront des clients dès le début », conclut Fété Ngira-Batware Kimpiobi, directrice générale de Sofifran.

Photo : Fété Ngira-Batware Kimpiobi, directrice générale de Sofifran