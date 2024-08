Le 1er août, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 96 millions $ en contributions et prêts à faible coût pour soutenir la construction et la réparation de 7685 logements abordables à Kitchener, Waterloo et Cambridge. Ce financement provient du Fonds pour le logement abordable.

L’annonce a été faite par Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ainsi que députée fédérale de Kanata–Carleton, au nom du ministre Sean Fraser. Étaient également présents Valerie Bradford, députée fédérale de Kitchener-Sud–Hespeler, Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo, Tim Louis, député fédéral de Kitchener–Conestoga, Bryan May, député fédéral de Cambridge, Berry Vrbanovic, maire de Kitchener, et Colleen James, conseillère régionale et présidente du Comité permanent sur la durabilité, les infrastructures et le développement, région de Waterloo.

La conférence de presse a eu lieu au 82, avenue Wilson à Kitchener, sur le site d’un ensemble de logements abordables qui bénéficiera de 2,4 millions $ pour la construction de 48 unités. Cet immeuble, qui sera exploité par la Municipalité régionale de Waterloo, sera écoénergétique et de conception universelle. Il offrira des logements aux ménages à faible revenu inscrits sur la liste d’attente pour un logement social de la région.

Le financement fédéral contribuera à la construction de 336 logements et à la réparation de 7349 autres. Le Fonds pour le logement abordable offre des financements sous forme de prêts à faible taux d’intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds sont destinés à la construction de nouveaux logements abordables ainsi qu’à la rénovation et la réparation de logements communautaires existants.

« Des collectivités de partout au pays, y compris ici à Kitchener, ont besoin d’avoir accès à plus de logements abordables afin que des familles aient un endroit pour s’enraciner et grandir. La Ville de Kitchener a fait un excellent travail pour atteindre ses cibles en matière de logements », souligne la ministre Jenna Sudds.

« Comme notre collectivité ne cesse de croître, l’accès à des logements abordables est l’un des problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui dans la région de Waterloo. Grâce au généreux soutien de nos partenaires fédéraux, nous construisons plus de logements abordables, plus rapidement. Je me réjouis à la perspective que les 48 unités offriront une gamme de logements abordables aux personnes âgées de notre collectivité », fait valoir Karen Redman, présidente du Conseil régional de Waterloo.

Valerie Bradford, députée fédérale de Kitchener-Sud–Hespeler, a ajouté : « Je suis fière de voir les efforts déployés pour améliorer l’accès au logement abordable. Ces nouvelles unités permettront à de nombreuses familles de se sentir en sécurité et soutenues. »

Le maire de Kitchener, Berry Vrbanovic, a également exprimé sa gratitude : « Ce financement est crucial pour notre communauté. Il nous permet de continuer à répondre aux besoins croissants en matière de logement abordable. »

Bryan May, député fédéral de Cambridge, a ajouté : « Cet investissement montre l’engagement du gouvernement fédéral à soutenir les communautés locales et à répondre aux besoins de logement de nos citoyens. »

Enfin, Colleen James, conseillère régionale et présidente du Comité permanent sur la durabilité, les infrastructures et le développement, a souligné l’importance de ces initiatives pour la région.

En conclusion, cet investissement fédéral massif est une réponse directe à la crise du logement abordable dans la région de Waterloo. En favorisant la construction rapide et la rénovation des logements existants, il vise à garantir que chaque famille puisse trouver un foyer sûr et abordable.

Photo : Karen Redman, présidente du Conseil régional de Waterloo