Alexia Grousson

L’école secondaire Saint-Jean-de-Brébeuf de Welland a ouvert ses portes le 4 décembre pour une traditionnelle soirée souper-spaghetti, réunissant élèves, familles et communauté francophone du Niagara.

Cette activité annuelle, qui attire de nombreux participants, a pour objectif de soutenir les activités scolaires tout en favorisant la cohésion communautaire. « Cela fait plusieurs années que nous organisons cette soirée. Les fonds récoltés servent à entretenir les salles de classe et la cafétéria, à améliorer la qualité de vie des élèves et à offrir à la communauté un moment de rassemblement avant les Fêtes. C’est également une belle occasion pour les jeunes de faire du bénévolat », explique Mélita Richardson, enseignante responsable de la réussite des élèves à l’école.

Plus de 250 personnes ont participé à la soirée. Dès 17 h, les musiciens de l’école, accompagnés de l’enseignant Jean-Louis Frado, ont animé la soirée avec un répertoire de chansons de Noël. Tous volontaires, les élèves ont contribué à créer une ambiance festive et chaleureuse. Pendant ce temps, des activités ont été proposées aux enfants dans le gymnase, sous la supervision de bénévoles, permettant aux parents de discuter entre eux. Des ateliers plus calmes et artistiques, comme le coloriage, l’écriture de lettres au Père Noël et la confection de décorations pour l’entrée de l’école, ont également été offerts.

Différents clubs et comités de l’école ont participé à l’activité en vendant des produits pour financer leurs sorties et voyages scolaires. L’enseignant Justin Boucher et son équipe de bénévoles ont préparé des desserts, tandis que les élèves de 7e et 8e années s’occupaient des boissons et la classe de préparation à la vie distribuait des biscuits. Pour le souper-spaghetti, l’enseignant Martin Lacasse a supervisé la préparation du repas, aidé de nombreux bénévoles, dont Dave Lemay, fidèle cuisinier des pâtes.

Cette année, l’organisation a dû composer avec l’inflation. « Le prix des aliments a beaucoup augmenté depuis l’an dernier. Même si nous récoltons probablement le même montant, les coûts des matières premières, de la coutellerie, des condiments et de la décoration réduiront probablement notre profit. Nous avons aussi choisi de maintenir le même prix d’entrée et d’offrir le souper gratuitement aux enfants pour rester abordables pour les familles », précise Mme Richardson.

Malgré les défis, la soirée a été couronnée de succès. « Personnellement, j’étais très occupée en cuisine, mais les commentaires reçus étaient excellents : belle ambiance, bonne musique, beaucoup de sourires. Les participants étaient heureux d’être là. C’était vraiment une très belle soirée », conclut Mélita Richardson.

Plusieurs organismes locaux dont Sofifran, CERF Niagara, La Cité et l’ABC Communautaire, ont également participé, profitant de l’occasion pour présenter leurs services, dialoguer avec les familles et renforcer les liens au sein de la communauté francophone, tout en partageant un moment convivial autour d’un repas.

Photo : Les musiciens de l’école ont offert un répertoire de chansons de Noël. (Crédit : CERF Niagara)