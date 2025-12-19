Richard Caumartin

Le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) a accueilli la communauté le dimanche 7 décembre à l’occasion de son traditionnel souper de Noël. Cette année, l’événement a pris une dimension toute particulière alors que la présidente de l’organisme, Angèle Lacroix, et son équipe ont souhaité en faire une véritable soirée de partage ouverte à l’ensemble de la communauté, bien au-delà des membres habituels.

Pour concrétiser cette volonté d’inclusion, le CCFC a pu compter sur l’appui de partenaires importants. La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario a contribué à défrayer une partie du coût d’entrée pour les aînés, tandis que le Conseil scolaire catholique MonAvenir a permis à plusieurs familles de nouveaux arrivants de prendre part à cette célébration en assumant leurs frais d’inscription.

Dès l’entrée dans la salle, l’ambiance des Fêtes était bien installée. Le décor, dominé par le rouge et le vert, mettait en valeur une scène ornée d’une cheminée, de deux sapins, de couronnes de Noël et d’une vingtaine de cadeaux soigneusement disposés pour les tirages prévus plus tard en soirée. L’ensemble rappelait une véritable carte postale du temps des Fêtes.

L’atmosphère musicale a été assurée par la chorale du Bon Berger, formée d’enseignants et d’employés des écoles francophones de la région, originaires de l’Île Maurice, ainsi que de membres de la chorale de la paroisse Saint-Martyrs-Canadiens de Cambridge. Le groupe a offert un répertoire festif qui a charmé le public, interprétant notamment La plus belle nuit du monde, C’est Noël sur la terre chaque jour, Bons baisers de Fort-de-France et l’incontournable Douce nuit.

Environ 150 convives ont pris place autour des tables pour partager un repas typiquement canadien-français du temps des Fêtes. Pour plusieurs, il s’agissait d’une première expérience de ce type de menu traditionnel. Au menu : dinde, jambon, légumes, canneberges, tourtière et tarte au sucre, le tout préparé avec soin par l’équipe de bénévoles du CCFC. Un véritable festin qui a fait l’unanimité.

Pendant le repas, un invité très attendu a fait son entrée sous les applaudissements : le père Noël. Il a parcouru la salle pour distribuer des friandises en chocolat et des cannes de bonbon, principalement aux enfants, provoquant rires, émerveillement et nombreux sourires.

Après le souper, place au dépouillement de l’arbre de Noël. Vingt-quatre cadeaux ont été tirés parmi les participants qui avaient glissé leurs billets dans le sac correspondant au prix convoité. Un tirage moitié-moitié a également fait un heureux gagnant, tout en amassant des fonds pour soutenir les activités du Centre communautaire.

Au final, cette soirée de Noël aura été bien plus qu’un simple souper : un moment de rencontres, de découvertes culturelles et de solidarité où traditions, amitié et esprit communautaire étaient à l’honneur.

Photo : Les convives ont mangé un repas typique canadien-français. (Crédit : R. Caumartin)