À Kitchener-Waterloo, la fin d’année a une nouvelle fois été marquée par la célébration festive organisée par l’association communautaire francophone locale, un rendez-vous désormais incontournable pour les francophones. Environ 50 familles, soit près de 150 participants, ont répondu à l’appel pour partager une journée placée sous le signe de la convivialité et de la créativité.

« L’événement réunit petits et grands, autant sur la patinoire pour un moment d’activité physique que lors d’ateliers créatifs avec les bricolages », souligne Céline Corve, coordonnatrice de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW), rappelant l’esprit rassembleur de cette tradition annuelle.

Pendant 90 minutes, la patinoire privatisée a offert aux amateurs un moment privilégié sur la glace, dans une ambiance familiale et détendue. Parallèlement, un riche programme d’animations attendait les visiteurs. Les enfants ont été séduits par la décoration de biscuits — l’une avec du feutre alimentaire, l’autre avec du glaçage et des pépites — ainsi que par des ateliers de bricolage (bonnets en laine, couronnes en papier, bonhommes de neige, coloriages ou figurines en plâtre à peindre). Chacun repartait avec ses créations, accompagnées d’un sac contenant des pailles et des stylos, un petit personnage articulé et du chocolat. Un kiosque de maquillage complétait l’offre, ajoutant une touche festive très appréciée des plus jeunes. L’organisme Épelle-moi Canada était présent et proposait des jeux éducatifs tout en présentant ses activités communautaires.

Le moment fort de l’après-midi a sans conteste été l’arrivée très attendue du père Noël. « Les visages des jeunes se sont illuminés et ils ont couru vers lui. C’était beau à voir », raconte Mme Corve.

La journée s’est conclue autour d’un goûter préparé par la cheffe pâtissière Élodie Salvignol, qui a séduit toutes les papilles grâce à des saveurs authentiquement françaises.

L’AFKW remercie chaleureusement ses bénévoles, essentiels à la réussite de l’événement, ainsi que ses partenaires et donateurs — Patrimoine canadien, les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde ainsi que la Ville de Kitchener — dont le soutien fidèle permet de rendre ces moments possibles et inoubliables.

Photo (Crédit : AFKW) : Les participants ont célébré le temps des Fêtes en communauté. Petits et grands se sont bien amusés. (Crédit : AFKW)