Saveurs haïtiennes et ivoiriennes, rythmes africains et esprit de partage étaient au rendez-vous du Festival des arts folkloriques du Niagara grâce à l’organisme Sofifran. Une rencontre festive qui a permis de souligner la richesse des cultures francophones immigrantes et de favoriser les rencontres entre les communautés du Niagara.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Le temps d’une journée, la communauté francophone immigrante du Niagara a célébré ses racines avec fierté, dans une ambiance où musique, gastronomie et partage ont fait tomber toutes les barrières, le dimanche 24 mai. Installé dans la région du Niagara, l’organisme Sofifran a pour mission de soutenir l’intégration des femmes et des familles francophones immigrantes au sein de la société canadienne.

Pour l’occasion, les visiteurs ont été invités à vivre une immersion culturelle haute en couleur à travers les saveurs, les danses, les musiques et les traditions venues notamment d’Haïti et de la Côte d’Ivoire. Tout au long de la journée, les tambours ont résonné au rythme des prestations de l’Ensemble Kouraba Foli, un groupe torontois spécialisé dans les percussions et la musique traditionnelle malinké de Guinée.

Entre les démonstrations de danse et les prestations musicales qui mêlent rythmes africains et folklore haïtien, les convives ont découvert plusieurs spécialités culinaires préparées par les membres de la communauté. Parmi les plats les plus appréciés figuraient le riz djon-djon, confectionné à base de champignons noirs, ainsi que le pikliz, célèbre salade de chou épicée de la cuisine haïtienne.

Pour Fété Ngira-Batware Kimpiobi, directrice générale de Sofifran, cette édition a dépassé les attentes. « L’objectif était de présenter un aspect différent des pays en vedette », explique-t-elle. Selon elle, la forte participation démontre l’intérêt grandissant du public pour la découverte culturelle et culinaire.

« Les membres de la communauté ont participé à l’élaboration des plats. Ils ont fait un excellent travail et cela a été très apprécié », souligne-t-elle.

La rencontre a également rassemblé un public beaucoup plus large que les seules communautés immigrantes. De nombreux Canadiens originaires de la région ont fait le déplacement pour découvrir les saveurs et traditions mises à l’honneur.

La directrice générale voit dans cet engouement le reflet du caractère profondément multiculturel du Canada.

Au-delà de l’aspect festif, Sofifran considère sa participation annuelle au Festival des arts folkloriques du Niagara comme un moyen essentiel de renforcer la visibilité des immigrants francophones dans la région.

« Cela participe à la vivacité de la région, à la vivacité des communautés francophones immigrantes, explique Mme Kimpiobi. Le fait de participer à un tel festival et de goûter à la cuisine de nos pays d’origine nous redonne une certaine fierté de qui nous sommes. »

Elle insiste également sur l’importance de créer des espaces sans exclusion : « Nous voulons exister, car nous sommes doublement minoritaires : immigrants et francophones. Il faut éviter d’être des marginaux ».

Parmi les participantes marquées par cette expérience figure Marie Lydine Saint-Thomas, nouvelle arrivante haïtienne et ambassadrice de Sofifran. Arrivée au Canada il y a seulement huit mois, elle dit avoir vécu une journée particulièrement émouvante. « C’était une expérience enrichissante, confie-t-elle. On voyait sur le visage des personnes leur contentement de pouvoir connaître une autre culture. »

Pour elle, cette rencontre représente aussi un important soutien dans son parcours d’intégration dans la région du Niagara. « Cela fait du bien de savoir que je peux avoir le soutien de la communauté, dit-elle avec émotion. Nous avons des choses à partager et à révéler aux autres », ajoute-t-elle.

À travers les rythmes des tambours, les danses traditionnelles et les saveurs venues d’ailleurs, cette 15e édition de l’événement pour Sofifran aura surtout démontré que dans le Niagara, la diversité culturelle continue d’être un puissant moteur de rassemblement et de fierté collective.

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Photo : Ambassadeurs et convives se retrouvent pour immortaliser le moment (Crédit : Sofifran)