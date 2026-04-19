Le 28 mars, l’École David Saint-Jacques de Kitchener a accueilli le concours régional d’Épelle-moi Canada (ÉMC) pour la région de Cambridge. L’événement a réuni des élèves issus d’écoles francophones et de programmes d’immersion, tous passionnés par la langue française. Les participants se sont affrontés dans les cycles intermédiaire, moyen et primaire afin de démontrer l’étendue de leurs compétences linguistiques. La journée s’est conclue par une cérémonie de remise de prix. Les gagnants représenteront leur région au championnat national, qui se tiendra le 17 mai à Toronto.

Photo : Les gagnants des trois cycles (Crédit : ÉMC)