Alexia Grousson

L’Association haïtienne Regohva a souligné le 223e anniversaire du lever du drapeau haïtien sur deux jours d’activités tenus les 15 et 16 mai à la salle paroissiale du Sacré-Cœur de Welland. Entre cérémonie officielle, hommage aux ancêtres et soirée multiculturelle festive, l’organisme souhaitait honorer l’héritage haïtien et favoriser le rapprochement entre les communautés dans un esprit d’inclusion et de diversité.

La première journée s’est déroulée sous un soleil radieux en présence de nombreux participants. Parmi eux, des représentants des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, ainsi que du Collège La Cité et du Collège Boréal. Le père Guy Bertin a souhaité la bienvenue aux invités.

L’activité a également été marquée par une prestation musicale de Jolenne St-Cyr, qui a interprété le chant Soldat de Christ et Haïtiens.Un moment d’adoration et de reconnaissance pour le drapeau haïtien, présenté comme un puissant symbole d’indépendance et de liberté.

Dans son allocution, la directrice générale de Regohva, Naromie Azar Charles, a rappelé l’importance du thème choisi pour 2026 : Inclusion et diversité pour un Canada qui vibre. Elle a exprimé sa gratitude envers le Canada pour son ouverture, son inclusion et sa diversité, particulièrement à l’égard des communautés francophones issues de l’immigration.

« Nous arrivons avec notre drapeau, notre culture et notre patrimoine. Le lever du drapeau haïtien est devenu un moment unique de rassemblement, de fierté et d’espérance. Il nous invite à imaginer un Canada francophone où la langue française devient un véritable espace de rencontre, où la culture créole enrichit la francophonie et où chacun peut contribuer pleinement sans renoncer à son identité. En hissant le drapeau haïtien, nous ne faisons pas que célébrer notre héritage, nous affirmons aussi notre vision d’un Canada francophone inclusif, enrichi par sa diversité, porté par la solidarité et animé par la richesse de toutes ses cultures. »

Le moment fort de la cérémonie est survenu lors du lever du drapeau par des enfants de la communauté, accompagné de l’interprétation de l’hymne du pays La Dessalinienne, suivie de l’hymne national canadien.

Une minute de silence a été observée afin d’honorer « les ancêtres qui se sont battus pour offrir la liberté ainsi que ceux qui ont permis à la communauté haïtienne de trouver au Canada une terre d’accueil et un espace d’épanouissement », explique Mme Charles.

Les festivités se sont poursuivies le lendemain avec une soirée multiculturelle. L’animation a été confiée au groupe JB Sound. Les artistes Jethro Bercier et Jolenne St-Cyr ont offert des prestations musicales en créole, créant une ambiance chaleureuse et rassembleuse.

Les convives ont ensuite partagé un buffet composé de plats typiquement haïtiens préparés par les membres de la communauté.

Naromie Azar Charles était particulièrement touchée par cette mobilisation grandissante. « C’est extraordinaire. Cela fait du bien de vivre des événements qui permettent aux gens de se sentir chez eux tout en s’intégrant à la communauté canadienne. Quand les communautés se mélangent, on sent que le travail prend forme. Nous sommes fiers. L’intégration commence par-là, à travers les rencontres et les événements multiculturels », a-t-elle conclu.

Photo : Les élèves de Welland ont souligné l’anniversaire du drapeau haïtien. (Crédit : Regohva)