Une partie de la programmation du Musée des beaux-arts de Hamilton demeure accessible malgré les diverses mesures associées au confinement. Bien entendu, c’est en ligne que tout cela se passe.

Pour ce qui est des expositions gratuites, le site web du musée permet en quelques clics d’accéder à Dream Space : Youth Art in the Time of COVID-19. Il s’agit, comme son nom l’indique, d’une collection d’oeuvres faites par des jeunes, plus précisément des élèves du secondaire de Hamilton. En ces temps où, en termes d’activité, il est bien compliqué de faire quoique ce soit à l’extérieur de la maison, la thématique se veut une porte ouverte sur l’imaginaire dans lequel chacun est libre de se réfugier faute de mieux.

Un coup d’œil permet à tous de constater que, manifestement, la jeunesse de Hamilton a, en effet, beaucoup d’imagination!

L’artiste en résidence Sylvia Nickerson, une illustratrice et créatrice de bandes dessinées, a également mis en ligne quelques vidéos dans lesquels elle détaille certains aspects de son processus créatif. Le thème qui la captive à l’heure actuelle est l’utilisation de l’intelligence artificielle par les gouvernements et les entreprises pour connaître les citoyens parfois mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes.

À terme, une exposition devrait lui être consacré au musée.

Le Musée des beaux-arts propose également des visites virtuelles par le biais de vidéos de quelques minutes dont la narration fournie des explications qui vont souvent au-delà de ce qu’une simple balade sur les lieux permet de comprendre. Des oeuvres des peintres Emily Carr, Robert Houle et Tom Thomson font ainsi l’objet d’une analyse de même que le célèbre Bruegel-Bosch Bus de Kim Adams, une installation qui attire l’attention de tous ceux qui visitent le musée. Il en est de même des peintres représentatifs du symbolisme français et des débuts professionnels de l’artiste multidisciplinaire Michael Snow.

Depuis l’an dernier, le musée a développé une programmation virtuelle élaborée dont son compte YouTube donne une bonne idée. Les ateliers y côtoient les présentations les plus diverses pour toutes les générations.

Après une période d’accalmie, Hamilton était retombé en zone grise le 29 mars et, quelques jours plus tard, subissait comme le reste de la province un confinement destiné à durer jusqu’à la fin du mois d’avril. « Visiter » un musée sur le web, idée que plus d’un aurait jugé ridicule jusqu’au début de l’an dernier, est une alternative qui semble destinée, hélas, à demeurer incontournable pendant longtemps.

PHOTO – L’artiste conceptuel Kim Adams aux côtés d’une partie de son Bruegel-Bosch Bus