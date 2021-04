Le jeudi 1er avril, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) tenait son assemblée générale annuelle (AGA). Les lecteurs du Régional qui se demandent si la mémoire leur joue des tours peuvent se rassurer : en effet, la dernière AGA de l’organisme remonte à il y a à peine cinq mois. En 2020, le conseil d’administration en avait repoussé la tenue, attendant la possibilité de se réunir en présentiel, puis s’était résigné à la convoquer en novembre en format virtuel.

Retour à la normale, donc, pour l’AFKW avec cette AGA printanière, tenue elle-aussi par le biais du web. L’internet est d’ailleurs, après le choc initial de la COVID-19, entré dans les habitudes de l’organisme : « Pour l’Association, tout roule comme sur des roulettes. Nous nous sommes adaptés à la situation et nous sommes passés au virtuel », a souligné la présidente, Marie-Claude Dufresne.

Certes, comme elle l’a mentionné dans son rapport d’activités, les rendez-vous communautaires du printemps de l’année dernière avait tous été annulés. Le déconfinement avait permis l’organisation d’un pique-nique à l’occasion du Jour des Franco-Ontariens, à la suite de quoi c’est en ligne que l’AFKW a convié sa clientèle.

Outre les grands événements, l’AFKW a aussi une programmation d’activités récurrentes des plus diversifiées tels les ateliers de cuisine, les lectures de conte ou les jeux Kahoot. Dans le cas de ces quiz, il semblerait que l’organisme ait frappé dans le mille : « Je crois que nous avons enfin trouvé une activité pour attirer les ados », a commenté Mme Dufresne.

Une véritable AGA ne va pas sans le dépôt du rapport financier. La trésorière Ella Boni a passé en revue les revenus et les dépenses pour l’exercice se terminant au 31 mars 2021. L’annulation, l’an dernier, des festivités de la Saint-Jean-Baptiste et un ajustement à la rémunération de la coordonnatrice ont laissé à l’organisme un surplus d’environ 15 000 $. Il s’agit, règle générale, d’une situation inhabituelle pour un organisme sans but lucratif, mais plusieurs semblent être dans cette situation considérant les nombreuses activités qui ont dû être annulées dans tous les secteurs de la société.

L’AFKW songe à investir une bonne partie de cette somme dans des célébrations – virtuelles, il va sans dire – de la Saint-Jean-Baptiste, en juin prochain, qui seraient encore plus considérables qu’à l’accoutumée.

En ce qui concerne les élections, aucun changement majeur n’est venu mêler les cartes. Ryan Wilson a conservé le poste de vice-président et Ella Boni celui de trésorière. Des postes de conseillers étaient aussi en élection et seront occupés par Marie-Pierre Daoust, Melda Kiziltan, Paulin Bossou, Suzanne Dansereau et une nouvelle venue, Martha Lauzon.

Dominique Janssens, le représentant de la région du Centre à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), était également présent à l’AGA. En quelques mots, M. Janssens a invité le conseil d’administration à ne pas hésiter, pour toutes sortes de questions, à faire appel à l’AFO dont l’AFKW est un organisme membre.

C’est rivée à l’écran d’ordinateur que l’AFKW passera les prochains mois mais, au moins, avec une solide expérience en la matière qui lui permettra de poursuivre sur sa lancée.