Le lundi 7 janvier, tôt en matinée, un train GO quittait pour la première fois Niagara Falls à destination de Toronto. En fin d’après-midi, le train quittait la station Union, au centre-ville de la capitale ontarienne, et prenait le chemin du retour.

Ce nouveau trajet tombe à point pour certains résidents du Niagara qui, pour une raison ou une autre, ont l’obligation de se rendre à Toronto mais sans pouvoir utiliser une voiture. Cependant, l’horaire en découragera plusieurs : le train quitte Niagara Falls à 5 h 19 pour arriver à destination à 7 h 50 après maints arrêts. Le retour n’est guère plus encourageant : le départ de la station Union est à 17 h 15 et les derniers passagers descendent à Niagara Falls à 19 h 47. Tant à l’allez qu’au retour, le train s’arrête également à St. Catharines – une autre nouveauté – respectivement à 5 h 41 et 19 h 22.

Il n’est pas si rare que des résidents du Niagara travaillent dans la région de Toronto et certains avaient déjà pour habitude de conduire jusqu’à une station GO et de faire le reste du trajet en train. Avec l’allongement du parcours, ceux qui résident à l’extrémité de la Péninsule ont désormais la possibilité de se rendre à une station tout près de chez eux.

Il y avait déjà – et il y a toujours – des autobus GO qui parcourent la région. Le gouvernement voulait néanmoins améliorer la prestation de services et ce sont d’abord les libéraux qui ont lancé le projet d’expansion du réseau ferroviaire. Les progressistes-conservateurs ont à leur tour repris l’idée et en ont accéléré la mise en œuvre : initialement prévu pour 2023, l’ajout des deux nouveaux arrêts a été devancé en janvier de cette année.

La demande faisant foi de tout, il n’est pas impossible que l’horaire soit un jour bonifié pour satisfaire au plus grand nombre possible d’usagers. La récente amélioration quant au transport par train constitue néanmoins un premier pas.

PHOTO : Les départs se font à la station Via de Niagara Falls.