Le 17 juin, en soirée, la cérémonie de débarquement a eu lieu près de l’une des plus grandes merveilles d’ingénierie au monde, le canal Welland, et a marqué le début du programme terrestre à Niagara du relais du flambeau des Jeux du Canada de 2022.

Le relais se poursuivra dans chacune des 12 municipalités de la région au cours des 7 fins de semaine qui suivront; la dernière étape aura lieu à St. Catharines le 31 juillet. Lorsque le flambeau arrivera à la cérémonie d’ouverture au Meridian Centre le 6 août pour donner le coup d’envoi aux Jeux de 2022, il aura traversé 21 communautés en Ontario et au Québec et aura parcouru environ 1200 kilomètres à pied, à vélo, à cheval et à bord d’un navire.

Le relais du flambeau a débuté le 6 juin par la cérémonie d’allumage traditionnelle à partir de la Flamme du Centenaire sur la Colline du Parlement. Ensuite, le flambeau a entamé son parcours vers Montréal le long du Sentier Transcanadien, le plus grand réseau de sentiers récréatifs au monde.

Arrivé à l’écluse Saint-Lambert à Montréal, il a embarqué à bord du CSL St-Laurent, le navire-jumeau du CSL Welland, qui est orné d’une magnifique fresque baptisée Les Coureurs, une œuvre d’art qui capte l’esprit de la 28e édition des Jeux du Canada.

Au cours des prochaines semaines, plus de 150 membres de la collectivité de Niagara porteront fièrement le flambeau dans les 12 municipalités de la région. Chaque personne parcourra environ un kilomètre avec le flambeau, jouant ainsi un rôle clé dans l’accueil de la nation à Niagara pour la plus grande manifestation multisports du Canada.

« L’arrivée du flambeau Roly McLenahan dans la région de Niagara est un jalon très important dans notre parcours vers les Jeux, dit Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la Société hôte de Niagara 2022.

« Au cours des semaines à venir, l’ensemble de la région prendra part à cette dernière étape du parcours vers les Jeux, pendant que nous nous préparons à accueillir la prochaine génération d’athlètes canadiens à Niagara. La 28e édition des Jeux du Canada sera un événement post-pandémie qui servira assurément à rassembler les Canadiens pour une célébration des plus extraordinaires. »

« Avoir l’occasion de participer à ce relais du flambeau excitant et historique a été une expérience mémorable pour moi, pour l’équipage du CSL St-Laurent et pour CSL, dit Anita Lambe, capitaine du CSL St-Laurent qui a été sélectionné pour participer aux Jeux du Canada de 1993.

« En portant la flamme des Jeux d’été Niagara 2022 dans sa lanterne cérémoniale à bord de notre navire, nous nous sommes rendu compte de l’ampleur de la portée des Jeux du Canada, qui rassemblent les gens grâce au pouvoir du sport. Nous sommes déjà une famille très soudée à bord du navire, et passer le flambeau entre tous les membres de l’équipage a davantage renforcé notre sens de cohésion. Nous souhaitons bonne chance à tous les athlètes et nous avons hâte de vous encourager en août! »

« La cérémonie de débarquement est un événement important à l’approche des cérémonies d’ouverture, dit Jim Bradley, président de la Municipalité régionale de Niagara. Je félicite tous les membres de la collectivité régionale qui ont été choisis pour porter le flambeau Roly McLenahan dans nos communautés locales. Je remercie les commanditaires-présentateurs du relais du flambeau, dont les contributions permettent de donner vie à cet événement passionnant. »

« Nous sommes honorés d’accueillir le relais du flambeau des Jeux d’été du Canada 2022 et le flambeau des Jeux du Canada à Port Colborne. Le canal Welland et l’industrie du transport maritime font partie intégrante non seulement de l’histoire et de l’épanouissement de notre communauté, mais aussi de l’ensemble de la nation, ce qui fait que ce soit tout à fait approprié que le flambeau arrive ici à Lock 8 Gateway Park à bord du CSL St-Laurent, ajoute Bill Steele, maire de Port Colborne. Nous avons très hâte aux événements qui se tiendront dans notre ville, et nous encourageons la communauté à y participer. »

Source : Jeux du Canada Niagara 2022