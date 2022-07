Le Festival des arts folkloriques du Niagara et ses sept clubs culturels proposaient 11 portes ouvertes récemment dans la région et le 11 juin, à la paroisse Immaculée-Conception de St. Catharines, c’était au tour de SOFIFRAN de recevoir la communauté avec une porte-ouverte riche en couleurs, en saveurs et en musique africaines. Au programme, nourriture congolaise, ivoirienne, sénégalaise et nigérienne, ainsi qu’une performance de danse et musique du folklore africain avec l’artiste Justine Gogoua et l’excellent musicien spécialiste du djembé, Amadou Kienou. Selon la directrice générale de SOFIFRAN, Fété Ngira-Batware Kimpiobi, Il y avait un peu moins de personnes que par les années prépandémie mais l’événement s’est très bien déroulé. Les visiteurs ont beaucoup dansé. Sur cette photo, la jeune ambassadrice de SOFIFRAN qui était présente lors de cette porte-ouverte, Rebecca Surin et Mme Kimpiobi.

(Photo : SOFIFRAN)