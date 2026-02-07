Alexia Grousson

Le Centre francophone Hamilton (CFH) a organisé, le samedi 24 janvier, sa traditionnelle sortie de patinage au Quai 8, réunissant des familles pour quelques heures d’activité hivernale placées sous le signe de la convivialité. Malgré des températures particulièrement froides au cours de la fin de semaine, l’activité a rassemblé une vingtaine de participants.

Très attendue chaque année, cette sortie s’inscrit parmi les initiatives phares de l’organisme. « Le patinage vise avant tout à créer un véritable moment rassembleur pour les familles. C’est une occasion de briser l’isolement, de bouger ensemble et de renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté », explique Popina Muanga, responsable des projets artistiques et communautaires au CFH.

Les participants pouvaient apporter leur propre équipement ou, s’ils le souhaitaient, louer patins et casques sur place. Selon la tradition, un chocolat chaud a été servi pour se réchauffer, tandis que la patinoire vibrait au rythme d’une sélection de musique francophone choisie pour l’occasion.

« Nous avions hésité à maintenir l’événement en raison du froid extrême, mais nous ne le regrettons absolument pas. L’activité a été un franc succès. Les participants se sont lancé des défis sur la glace et, pour certains, il s’agissait même d’une première expérience de patinage. L’ambiance était joyeuse, motivante et le plaisir était clairement au rendez-vous », souligne Mme Muanga.

Débutants et patineurs plus expérimentés ont ainsi partagé un moment empreint de bienveillance, favorisant les échanges et l’entraide. Cependant c’est surtout sa dimension humaine qui a marqué les esprits, en créant un espace propice aux retrouvailles et au renforcement des liens familiaux et communautaires.

« Nous sommes heureux d’organiser cette activité chaque année, car elle encourage les gens à sortir. Beaucoup de familles ont peu d’occasions de chausser des patins, et cette sortie leur offre une motivation précieuse pour le faire. Ce sont des moments simples, mais profondément bénéfiques, qui font du bien à tout le monde », conclut Mme Muanga.

Photo (Crédit : CFH) : Un chocolat chaud attendait les participants.