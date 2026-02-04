Le Centre francophone Hamilton a remporté le Prix FrancoFlamme – présenté en collaboration avec l’APCM et Théâtre Action – lors de la 45e édition de Contact ontarois à Ottawa le 17 janvier. Ce prix souligne l’engagement d’un diffuseur pluridisciplinaire ou spécialisé membre de Réseau Ontario, envers la diffusion et le rayonnement des artistes de la francophonie ontarienne au cours de la dernière saison culturelle. Le directeur général du CFH, Lanciné Koulibaly (au centre de la photo), a accepté le prix pour l’organisme.

Photo : Catherine Archambault