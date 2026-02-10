Alexia Grousson

Le 20 janvier dernier, l’école élémentaire du Sacré-Cœur à Welland a organisé une foire scientifique dans son gymnase. Ainsi, elle a offert à ses élèves une occasion unique de présenter leurs projets, tout en cultivant des compétences essentielles.

La directrice Michelle Lalonde explique les objectifs de cette initiative : « leur apprendre la pensée critique, la communication en français ainsi qu’une démarche authentique qui les encourage à se questionner et à analyser ».

L’activité a rassemblé 218 élèves de la maternelle à la 8e année, mais seulement ceux de la 5e à la 8e année ont été jugés sur leurs travaux. Les plus jeunes ont simplement présenté des projets réalisés en classe. Cette année, le thème était libre, ce qui a laissé place à la créativité et aux intérêts des jeunes qui étaient guidés par leurs enseignants dans l’élaboration de leur présentation.

Dix élèves de 11e et 12e années de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf, accompagnés de deux enseignants, ont participé en tant que juges. Les critères d’évaluation étaient multiples : la valeur scientifique, la créativité, les présentations visuelle et orale. Chaque projet était évalué par deux juges sur deux blocs de dix minutes, ce qui permettait une analyse détaillée et plusieurs chances de s’exprimer à l’oral.

En après-midi, la foire a ouvert ses portes au public et aux parents venus admirer les travaux des jeunes scientifiques en herbe et les soutenir. La visite libre a attiré de nombreuses personnes, ce qui a mis en évidence l’importance de cette initiative pour toute la communauté.

L’annonce des gagnants et la remise des certificats ont eu lieu en fin de journée. Trois élèves par niveau ont été récompensés et seront admissibles à une éventuelle participation à l’Exposition scientifique régionale du Niagara, prévue les 27 et 28 mars, laquelle regroupera les écoles de tous les conseils scolaires de la région.

Un aspect particulièrement marquant de cette foire a été « la fierté des jeunes participants à s’exprimer en français », souligne Michelle Lalonde. Même s’ils n’ont pas toujours l’occasion de fréquenter la communauté francophone en dehors du cadre scolaire, la foire scientifique a mis en valeur leur passion et leur attachement à leur langue.

Mme Lalonde a souligné la qualité impressionnante des travaux, marquée par un grand nombre de projets consacrés à des enjeux tels que l’environnement et les changements climatiques. Plusieurs inventions visaient également à répondre à des besoins concrets de la vie quotidienne, comme un organisateur de pupitre d’élève, preuve de la capacité des jeunes à allier créativité et utilité.

Photo : Les gagnants ont reçu des certificats. (Photo : courtoisie de l’ÉÉCSC)