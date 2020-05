Le 1er mai 2020 a lancé le Mois de la prévention de l’agression sexuelle en Ontario. Le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) s’inquiète que la crise actuelle de la COVID-19 entraîne une hausse de la violence conjugale et intrafamiliale, notamment une hausse des cas d’agression à caractère sexuel.

« Les mesures de confinement en Ontario servent à freiner la propagation du virus et sont nécessaires, mais nous savons que le domicile n’est pas un lieu sécuritaire pour toutes : les femmes et les filles ne sont pas toutes en sécurité chez elles pendant la COVID-19. Il est important qu’elles sachent que le CSCHN offre toujours des services sécuritaires pendant la pandémie, et que nous continuons d’aider les femmes et filles victimes d’agression à caractère sexuel », a affirmé Loubna Moric, coordinatrice des programmes contre la violence et les agressions sexuelles du CSCHN.

« Au Canada, une femme sur trois sera victime d’une agression à caractère sexuel au cours de sa vie. La violence faite aux femmes est un fléau qui persiste, d’autant plus en période de confinement. Ce Mois de la prévention de l’agression sexuelle sera bien différent des autres années; les activités de sensibilisation ne peuvent plus se faire en public à cause de la pandémie. Malgré les obstacles liés au confinement, nous continuons d’être là pour les femmes. Nous organisons justement des activités pour souligner le Mois et permettre aux femmes de briser l’isolement : des rencontres individuelles et des groupes de soutien en virtuel, des suivis avec des appels sociaux. Cependant, une équipe est mise sur place dans les deux sites pour gérer les crises ainsi que les références reçues », se réjouit Mme Moric.

La sensibilisation du public et l’intervention de l’entourage pour soutenir les femmes et les filles sont un élément important de la lutte contre cette forme de violence genrée. « Pendant cette période de confinement, il est encore plus important que les proches d’une femme aux prises avec la violence gardent le contact et que les professionnels et professionnelles qui les côtoient soient sensibilisés et puissent les aider», conclut Mme Moric.

Pour en savoir plus sur nos services, découvrez notre site Web (cschn.ca). Pour découvrir comment appuyer une femme aux prises avec la violence pendant le confinement, n’hésitez pas à contacter le CSCHN pour obtenir un soutien ou des ressources par courriel au cschn@cschn.ca ou par téléphone au 1-866-885-5947 à Welland ou 1-866-437-7606 à Hamilton.

Si vous êtes en danger immédiat, appelez la police au 911.

Des centres de traitement ou de soins en cas d’agression sexuelle sont à votre disposition au 905-521-2100, poste 73557 (région de Hamilton), et au 905-684-7271, poste 45300 (région de Niagara).

Vous pouvez également appeler la ligne d’écoute Fem’aide disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine au 1-877-336-2433 ou consulter le site femaide.ca.

Pour trouver des services en Ontario français, consultez le site aocvf.ca/services-aux-femmes/.

Pour obtenir des renseignements sur les services et le soutien offerts, n’hésitez pas à consulter les sites suivants : 211ontario.ca pour l’ensemble de la province, wawg.ca dans la région de Hamilton et cevaw.com dans la région de Niagara.

SOURCE: CSCHN