Chrismène Dorme

C’est un vent puissant venu du Québec qui soufflera sur Burlington le vendredi 7 novembre, alors que le groupe Le Vent du Nord montera sur la scène du Burlington Performing Arts Centre (BPAC). Réputé à l’échelle internationale comme l’un des plus brillants ambassadeurs de la musique traditionnelle francophone, le groupe est actuellement en tournée avec son nouvel album Les Voisinages.

Débutée cet automne dans la Belle Province, la tournée 2025-2026 de la formation s’annonce ambitieuse, avec des arrêts prévus au Canada, aux États-Unis et en Europe. Une autre occasion pour le groupe de faire rayonner la richesse du patrimoine québécois tout en l’ouvrant à d’autres traditions musicales et de continuer à porter haut les couleurs de la francophonie partout où il passe.

Avec plus de 2400 concerts à son actif sur quatre continents et des distinctions prestigieuses au national et à l’international, Le Vent du Nord s’est imposé depuis sa fondation en 2002 comme l’un des piliers du folk progressif québécois. Depuis 23 ans, le groupe célèbre les traditions tout en dialoguant avec le monde moderne.

Sorti le 3 octobre, l’album Les Voisinages s’inscrit dans une démarche artistique d’ouverture et de rencontre. Le groupe y explore comme son nom l’indique, ceux qui enrichissent, inspirent et tissent des liens durables à travers la musique. Des airs celtiques d’Irlande et d’Écosse aux chants acadiens, en passant par le folk américain et les voix francophones d’Amérique, Le Vent du Nord construit un pont entre traditions et modernité.

Si ses enregistrements séduisent, c’est surtout en concert que Le Vent du Nord prend toute sa dimension. Sa présence magnétique, empreinte de générosité, est saluée partout où il passe. Sa musique est portée par une harmonisation riche et vivante, menée par cinq musiciens virtuoses : Nicolas Boulerice, André Brunet, Réjean Brunet, Olivier Demers et André Gagné, tous maîtrisant chant et instruments.

Le concert à Burlington est une invitation à vivre une soirée vibrante, où la langue française, la tradition québécoise et les influences du monde entier s’entremêlent avec brio. C’est donc un rendez-vous le 7 novembre au Community Studio Theatre où le public sera transporté par ce Vent du Nord qui souffle fort depuis plus de deux décennies et qui, plus que jamais, fait vibrer les cœurs et les frontières.

Photo : Le Vent du Nord (Crédit : BPAC)