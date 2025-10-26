Richard Caumartin

Le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) recevait ses membres en mode hybride pour son assemblée générale annuelle (AGA) le 29 septembre. La directrice générale France Vaillancourt a accueilli les membres et vérifié le quorum.

Un léger souper a été servi avant la présentation des divers rapports de l’année financière 2024-2025.

La présidente Diane Martin a remercié de son équipe administrative et tous les employés du CSCHN pour une année bien remplie et a souligné l’importance de « la collaboration au sein du milieu communautaire, essentielle pour atteindre nos objectifs communs et avoir un impact concret dans la vie des personnes que nous desservons ».

Dans son rapport, France Vaillancourt a résumé quelques avancées importantes pour l’organisme. « En 2024-2025, nous avons été fiers de voir notre site de Welland reconnu comme un centre de vie active pour les aînés francophones, dit-elle. Ce projet s’inscrit dans une vision plus large, celle de favoriser l’inclusion sociale et d’offrir un soutien adapté aux besoins de notre communauté. Nous avons également exploré des initiatives de lutte contre l’insécurité alimentaire dans le but d’élargir la programmation offrant des solutions concrètes pour répondre aux défis alimentaires auxquels font face de nombreuses familles. »

Elle a confirmé que l’entente avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a été renouvelée pour assurer les services d’accueil et d’intégration pour les nouveaux arrivants. De plus, le Centre de santé a reçu un nouveau financement de 1,6 million $ qui servira, entre autres, à financer le programme VIRAJ (prévention de la violence dans les relations amoureuses des jeunes) et les activités du Centre de vie active.

Dans les statistiques recueillies au cours de l’année, il est à noter que le site de Welland accueille les deux-tiers de la clientèle de l’organisme et que 34 % de celle-ci est âgée de 65 ans. Autre fait important, la moitié de tous les clients sont nés à l’extérieur du Canada.

« Autre nouvelle : grâce au financement de Santé Ontario pour l’expansion des équipes de soins primaires, nous avons pu ajouter deux infirmières praticiennes, soit une par site, ajoute France Vaillancourt. Ces postes visent à recevoir 1000 nouveaux patients et à améliorer l’accès pour les patients actuels, notamment par l’ajout de plages de rendez-vous rapides », ce qui augmente sensiblement l’offre de services de santé primaire.

Sophie Salter de BDO a présenté le rapport financier. Le CSCHN, qui a terminé l’année financière avec un excédent important, est en bonne position financière.

La rencontre s’est achevée avec la période d’élection des administrateurs. France Vaillancourt a d’abord remis un souvenir à Marcel Maurice et Diane Martin qui quittent le conseil d’administration en fin de mandat. Après ce passage émotif, l’assemblée a élu par acclamation Ernest Ndabahagamye et Alfred St-Aubin pour la région de Hamilton, ainsi que Caroline Chabert et Sylvie Dalziel pour le Niagara.

Photo (captures d’écran) : France Vaillancourt