L’enthousiasme règne au sein du Club de l’âge d’or Notre-Dame depuis son assemblée générale annuelle tenue en septembre. Une nouvelle équipe dynamique a été élue, prête à insuffler un vent de renouveau à la vie du Club. Les membres se réjouissent déjà des initiatives à venir, dont plusieurs sont encore en préparation. L’organisme souhaite aussi accueillir de nouveaux participants intéressés à venir partager une soupe conviviale le mardi midi. Les aînés se retrouvent avec plaisir de 9 h à 13 h pour jouer, entre autres, aux cartes et à la pétanque dans une ambiance empreinte de camaraderie.

Photo (Crédit : Club de l’âge d’or Notre-Dame) : Le conseil d’administration. De gauche à droite : Pauline Trahan, Lilas Chapados, Danielle Chouinard, Claudette Saint-Paquette, René Bouchard (président), Lucie Proteau, Aline Béchard, Thérèse Rainville et Lillian Gagné