Lors d’une cérémonie, la ministre Mélanie Joly a été honorée par le Foyer Richelieu Welland pour son rôle clé dans la réalisation d’un important projet d’agrandissement. Son soutien a permis de renforcer durablement les services en français dans la région du Niagara.

Christiane Beaupré, IJL Réseau.Presse, Le Régional de Hamilton-Niagara

De passage à Welland en pleine période électorale pour appuyer son collègue Vance Badaway, l’honorable Mélanie Joly a reçu une plaque honorifique du Foyer Richelieu Welland en reconnaissance de son appui déterminant à un projet d’agrandissement majeur qui bénéficiera à l’ensemble de la communauté francophone du Niagara. Le projet prévoit l’ajout de 66 nouveaux lits de soins de longue durée, la modernisation de 62 lits existants, ainsi que la construction d’un nouveau centre culturel et communautaire pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes.

C’est en sa qualité de ministre du Développement économique et des Langues officielles que Mme Joly avait contribué à l’octroi de financements fédéraux totalisant 4,7 millions $. L’annonce avait alors été saluée comme une avancée structurante pour les francophones de la région. Le soutien de Mme Joly a permis au Foyer Richelieu de concrétiser un projet commun : offrir à la population un lieu moderne, accessible et enraciné dans la culture franco-ontarienne.

La cérémonie s’est tenue dans l’édifice actuel du Foyer, quelques semaines avant le grand déménagement vers les nouvelles installations. Résidents, employés, membres du Club Richelieu, familles, enfants de la garderie Franco-Niagara et dignitaires ont rempli les lieux pour saluer celle qui a joué un rôle crucial dans cette transformation. Muriel Thibault-Gauthier, présidente du conseil d’administration du Foyer, et Sean Keays, directeur général, ont remis la plaque à Mme Joly en présence de Vance Badaway, également honoré.

Dans son allocution, Mme Thibault-Gauthier a exprimé une vive émotion en soulignant l’importance historique du moment : « Grâce à votre soutien, nous avons pu réaliser une ambition collective : offrir à notre communauté un centre culturel et communautaire francophone vibrant, en plus d’un foyer de soins de longue durée à la hauteur de nos besoins et de nos valeurs. ».

Elle a aussi rappelé que le Foyer Richelieu Welland est le seul établissement de soins de longue durée désigné en vertu de la Loi sur les services en français dans le sud de l’Ontario, et qu’il s’est distingué par l’absence totale d’éclosions pendant la pandémie — un fait rare et remarquable. En évoquant le rôle de Mme Joly sur la scène internationale comme ministre des Affaires étrangères, elle a également souligné son engagement global envers les valeurs canadiennes, dont la défense des communautés en situation minoritaire.

De son côté, Mélanie Joly s’est dit touchée par l’hommage : « C’est émouvant de voir ce projet devenir réalité », a déclaré la ministre. « Les véritables héros, ce sont vous », a-t-elle ajouté, en saluant les efforts conjoints de toutes les personnes qui ont soutenu le projet. Quant à Vance Badaway, il a remercié les membres de la communauté.

Le partenariat avec La Cité collégiale pour la formation de professionnels de la santé en français, l’implication de francophiles comme Carol Nagy, directrice générale d’Hospice Niagara, et la mobilisation de la communauté Richelieu montrent à quel point ce projet dépasse les murs du Foyer.

La présence des résidents, des enfants de la garderie Franco-Niagara, des membres Richelieu et de nombreux partenaires venus célébrer cette étape marquante témoigne de l’impact profond de l’engagement de Mélanie Joly. Grâce à sa vision et à son soutien concret, la communauté francophone de Welland voit s’élever un lieu à son image — un foyer de soins et un centre culturel qui incarnent à la fois la mémoire, la transmission et l’avenir. Le nom de la ministre Joly restera lié à cette transformation historique, fruit d’un rêve collectif devenu réalité.

Photo : Des représentants d’organismes francophones et des membres Richelieu entourent la ministre Joly et Vance Badaway (au centre). (Crédit : Christiane Beaupré, Le Régional)