Le programme de sensibilisation des nouveaux arrivants, lancé par la Ville de Cambridge en 2020, passe officiellement sous la direction de l’association communautaire de Kinbridge. Cette transition marque une étape importante dans le soutien aux immigrants, alors que la population de la région connaît une croissance rapide.

Olaïsha Francis, IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Cambridge est une ville en pleine expansion qui a vu le nombre de nouveaux arrivants augmenter ces dernières années. Nombre d’entre eux choisissent de s’y installer pour les opportunités d’emploi, les réseaux familiaux ou communautaires et pour un environnement accueillant. De nombreuses personnes considèrent Cambridge comme un endroit idéal pour les nouveaux arrivants et les jeunes familles qui souhaitent commencer une nouvelle vie.

Alors que la ville accueille un nombre croissant de nouveaux résidents venus de partout dans le monde, un programme phare d’intégration communautaire entame une nouvelle étape de son développement. Le Cambridge Newcomer Outreach Program (Programme d’intervention communautaire pour les nouveaux arrivants à Cambridge, non traduit ou CNOP), instauré en 2020, est désormais entièrement géré par l’association communautaire de Kinbridge pour les trois prochaines années.

Lancé en pleine pandémie, le CNOP a été conçu pour aider les résidents permanents, les réfugiés et, plus récemment, les résidents temporaires ukrainiens à s’établir à Cambridge grâce à des services de transport, de traduction, d’emploi et de participation communautaire.

Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le programme a connu un succès au-delà des attentes, avec plus de 4000 participants et 11 événements organisés depuis sa création. « Ce qui a favorisé l’établissement de liens et l’intégration au sein de la communauté », affirme Abdifatah Musse, coordonnateur des programmes pour nouveaux arrivants à Kinbridge.

Le programme a également fourni 448 aides au transport, 164 services de traduction et 116 aides à l’interprétation. En outre, le CNOP a organisé jusqu’à 91 programmes, de huit semaines chacun, axés sur les liens communautaires, l’information, l’orientation et plus.

« En tant que responsable du programme de sensibilisation des nouveaux arrivants de Cambridge, mon rôle consiste à superviser la planification, la coordination et la mise en œuvre de toutes les activités du programme. Je travaille en étroite collaboration avec le personnel, les partenaires communautaires et les nouveaux arrivants pour veiller à ce que la programmation soit adaptée, inclusive et conforme aux besoins de la communauté et aux attentes des bailleurs de fonds », explique-t-il.

Cette transition vers une gestion indépendante par Kinbridge s’est faite sans difficulté. « Le partenariat solide entre l’association communautaire de Kinbridge et la ville a permis une transition et la poursuite du programme en douceur », ajoute le coordonnateur des programmes pour nouveaux arrivants.

Les services offerts incluent un accompagnement dans la recherche d’emploi, la préparation de CV, des ateliers de réseautage, et des initiatives d’inclusion sociale. L’objectif est de créer des ponts solides entre les immigrants et leur nouvelle communauté d’accueil.

« À Cambridge, les nouveaux arrivants ont de plus en plus besoin d’aide à l’emploi, de programmes adaptés à leur culture et d’un accès linguistique, car la population continue de croître et de se diversifier. Le renforcement des capacités des jeunes et la mise en relation des nouveaux arrivants avec des programmes et des services essentiels sont également essentiels pour favoriser une installation et une intégration réussies », conclut M. Musse.

Kinbridge entend relever ces défis en renforçant ses partenariats locaux, notamment avec les entreprises, les écoles et les centres communautaires. L’organisme veut adapter ses services aux besoins émergents, comme la formation au leadership pour les jeunes immigrants et le soutien à l’inclusion sociale des aînés.

Les nouveaux arrivants francophones qui souhaitent en savoir plus sur les programmes de Kinbridge se font souvent aider par des traducteurs ou contactent des organismes régionaux tels que l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo, l’Entité 2 pour des renseignements sur la santé en Ontario, et les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde pour l’inscription des enfants dans des établissements d’enseignement en français.

« Nous aidons les élèves à s’intégrer dans leur nouvelle école, nous organisons des activités pour les jeunes et des ateliers pour rassurer les parents. Nous sommes là pour les accompagner et les aiguiller vers les ressources dont ils ont besoin », renchérit Léna Abdo, travailleuse en établissement dans les écoles.

Le programme de sensibilisation des nouveaux arrivants s’engage sur la voie d’une intégration durable, contribuant à faire de Cambridge un véritable carrefour d’inclusion.

Photo : Des nouveaux arrivants participent à un des programmes de Kinbridge (Crédit : CNOP)