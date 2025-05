Grâce à un appui financier de la Fondation Trillium de l’Ontario, le Centre d’emploi et de ressources francophones CERF Niagara vient d’adopter un nouveau plan stratégique. Une démarche saluée par la communauté qui permettra de renforcer les services en emploi offerts aux francophones de la région.

Yolande Melono – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le Centre d’emploi et de ressources francophones CERF Niagara entame une nouvelle étape de son développement. Réunis le 25 avril dans les locaux de l’organisme, élus, partenaires et membres de la communauté ont souligné l’adoption de son nouveau plan stratégique, rendu possible grâce à une subvention de 25 400 $ octroyée dans le cadre du Fonds pour les communautés résilientes de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO).

Depuis sa création, le CERF Niagara joue un rôle clé dans l’appui aux chercheurs d’emploi et aux employeurs francophones de la région. Par ses services d’accompagnement à la recherche, l’obtention et la rétention d’un emploi, l’organisme contribue à l’épanouissement économique et culturel de la communauté.

Élaboré en collaboration avec la firme ImpactON, le nouveau plan vise à répondre aux besoins croissants de la population francophone du Niagara et à consolider l’influence du CERF sur le marché de l’emploi. L’investissement de la FTO permettra à l’organisme d’accroître sa visibilité, de renforcer l’expertise et la stabilité de son équipe, de diversifier ses sources de financement et de développer de nouveaux partenariats.

Présent à l’événement, le député provincial de Niagara Centre, Jeff Burch, a exprimé sa reconnaissance envers la FTO pour son appui. « C’est tellement merveilleux de voir ces fonds aller à cette fantastique organisation pour aider la communauté francophone du Niagara Centre. Grâce à cette subvention, le CERF Niagara peut, à présent, mieux servir notre communauté et répondre à ses besoins », a-t-il déclaré.

Même enthousiasme du côté de Suzanne Coutu, directrice générale de l’organisme : « Le plan fera vraiment la différence. Il nous donne les moyens d’être encore plus présents, d’offrir des services mieux adaptés aux besoins et d’aider les gens à se sentir soutenus et outillés pour l’avenir. C’est très motivant de voir l’impact positif que cela commence déjà à avoir autour de nous. Maintenant que le plan est élaboré, nous sommes très motivés à passer à l’action et à concrétiser ces objectifs pour renforcer l’impact de nos services et soutenir encore davantage notre communauté. »

La FTO, un pilier du financement communautaire en Ontario, a injecté près de 105 millions $ en 2024 dans plus de 700 projets et partenariats à travers la province. Ces initiatives visent à favoriser le bien-être économique, la participation des jeunes, les modes de vie actifs, l’inclusion sociale et le développement durable.

Pour le CERF Niagara, cette nouvelle phase s’annonce prometteuse. Forte d’un plan structuré et d’un soutien renouvelé, l’organisation entend renforcer son action et répondre de manière encore plus ciblée aux besoins de la communauté francophone de la région.

Photo : La directrice du CERF Niagara Suzanne Coutu en compagnie du maire de Welland Frank Campion (à gauche) et du député provincial de Niagara Centre Jeff Burch. (Crédit : CERF Niagara)