Le 21 avril, les docteurs Leblanc et Agayby du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) ont installé une clinique dans la salle paroissiale de l’église Notre-Dame du Perpétuel-Secours, en préparation pour les deux jours de vaccination prévue les 28 et 29 avril pour la clientèle francophone de 40 ans et plus du CSCHN. Le curé de la paroisse, père Lourdy Dorismond, en a profité pour se faire vacciner. Sur la photo, l’infirmière Stéphanie Blais du CSCHN lui administre le vaccin contre la COVID-19. Le CSCHN fait partie des organismes de santé responsable de la distribution de vaccins sur le territoire.

SOURCE – CSCHN