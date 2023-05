Alexia Grousson

Après trois années d’absence en raison de la pandémie, le Concours de français était de retour à l’Université Brock pour sa 42e édition, le 26 avril dernier. Ce concours offre aux élèves de 10e année des écoles francophones de la région une chance de mettre à l’épreuve leurs compétences en français ainsi que d’explorer les différents aspects de la vie sociale et académique du campus.

Carmela Colella, directrice du département des Langues, littératures et cultures modernes, Nigel Lezama, directeur du Programme d’études en français, Rupaali Kumar du bureau de recrutement et Suzanne Coutu du CERF Niagara ont souhaité la bienvenue aux participants.

Une soixantaine d’élèves étaient présents pour cette activité. Ils ont été divisés en 12 douze groupes. Le concours comprenait trois épreuves et deux ateliers.

Les épreuves ont eu lieu à la bibliothèque Gibson, à la librairie du campus et à la résidence universitaire DeCew. Par exemple, une des épreuves consistait à trouver un colocataire idéal. À partir de plusieurs profils, le groupe devait décider quelle personne serait la plus compatible avec l’actuel résident, en fonction des affinités, des passions, des points communs, etc.

Il y avait aussi deux ateliers donnés par deux professeurs; l’un sur la poésie et l’autre sur l’importance du bilinguisme et les lieux francophones au Canada.

Chaque groupe a été évalué par des enseignants et des points étaient accordés selon plusieurs critères tels que l’interaction en français au sein du groupe et avec les professeurs, l’effort de communication, le vocabulaire utilisé ou encore la composition des phrases énoncées.

« Nous avons présenté des activités interactives que les élèves ont beaucoup aimées. Nous sommes vraiment contents. Ce fut une réussite. Même les accompagnateurs ont été emballés par cette journée et veulent revenir l’année prochaine. C’est fantastique! Surtout après une pause de quelques années. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir recommencer et de perpétuer la tradition à la gloire de la francophonie », conclut Astrid Heyer, professeure adjointe du département des Langues, littératures et cultures modernes.

La remise des prix a eu lieu au Marché Guernsey où les participants ont profité d’un déjeuner offert par l’Université. Les gagnants du premier prix du Concours Brock-Niagara 2023 sont William Hnatjuk, Adam Hnatjuk, Dora Tikeng Guimzong et Samuel Mutrux de l’école secondaire Saint-Jean-de-Brébeuf (SJB). Le deuxième prix a été remporté par Sienna Romanko, Ketleen Jean-Louis, Owen Gingras et Lex Marchand de SJB et l’équipe de Babra Alli, Hannah Balogun, Olivia Nadeau, Valeene Cabilin et Aliyah Aquino du Holy Cross Secondary School a terminé en troisième place.

Félicitations aux gagnants et à tous les participants!

Photo (courtoisie Astrid Heyer) : Jean Ntakirutimana avec des étudiants bénévoles