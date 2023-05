Alexia Grousson

L’Académie catholique Mère-Teresa de Hamilton, en partenariat avec la Ligue de hockey des Grands Lacs (LHGL), accueillait les nombreux participants au tournoi de hockey provincial Franco les 25, 26 et 27 avril. Ce sont 52 équipes provenant des écoles francophones de la province qui se sont réunies pour disputer le tournoi annuel de hockey fondé par la LHGL.

Plus de 800 jeunes hockeyeurs, entraîneurs et membres des familles des joueurs se sont déplacés pour l’évènement. Les équipes respectives ont disputé sept parties, déterminées au préalable en fonction de la taille de leur école par rapport au nombre d’élèves. Il y avait la division Petites A, Petites AA, Moyennes A, Moyennes AA, Récréatives et Grande.

En plus du tournoi, les quelque 800 adolescents ont profité de leur passage dans la région pour aller voir un match des Blue Jays à Toronto le soir du 25 avril. Un rêve qui se réalisait pour plusieurs d’entre eux qui n’avaient jamais eu cette opportunité.

« Tout s’est bien déroulé malgré quelques retards et imprévus. Les équipes étaient vraiment contentes d’assister au match de baseball. Je ne retiens que du positif de ce tournoi », conclut Luc Filion, un des organisateurs du tournoi.

L’équipe hôtesse du tournoi Franco, l’Académie catholique Mère-Teresa de Hamilton a remporté la médaille d’or pour la division Petites A. Les autres écoles gagnantes sont L’Escale de Rockland (Grandes), Franco-Cité d’Ottawa (Récréatives), l’École secondaire catholique d’Embrun (Moyennes AA), Saint-Charles-Garnier de Whitby (Moyennes A), et Sainte-Trinité d’Oakville (Petites AA).

Félicitations aux champions!

Photos (Richard Pleau) : L’équipe championne de l’Académie catholique Mère-Teresa