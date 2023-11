Dans le cadre du Défi Cultiver l’innovation d’ici, la Fondation de la famille Weston a annoncé récemment une contribution financière d’un million de dollars afin de permettre au Collège Boréal ainsi qu’à ses partenaires, le Réseau d’innovation agroalimentaire en région rurale (RIARR), Truly Northern Farms et AgriTech North de développer une nouvelle approche de culture hydroponique grâce à l’intégration de méthodes, d’infrastructures et d’équipements innovants, adaptés aux climats extrêmes.

Cette initiative du bureau de la recherche du Collège Boréal figure ainsi parmi les onze projets retenus à travers le Canada dont la subvention, d’un montant maximal d’un million de dollars, a été accordée à des équipes d’innovation dans le but de soutenir le développement de solutions à petite échelle et de validation de concepts. Neuf universités ont su se prévaloir de cette subvention; le Collège Boréal, pour sa part, est le seul collège au pays à bénéficier d’un tel appui financier.

Le projet

À l’heure où l’insécurité alimentaire au Canada s’est accrue avec des taux particulièrement élevés chez les personnes récemment arrivées au pays, les communautés racialisées, rurales, éloignées et autochtones du Nord de l’Ontario, le Collège Boréal, RIARR, Truly Northern, et AgriTech North se sont associés afin d’optimiser et d’augmenter la production annuelle de cultures vivrières destinées à la consommation canadienne.

Dans une région aux variations climatiques extrêmes, ce projet entend tout d’abord démontrer une amélioration de la viabilité économique et la pérennité de la production de baies en combinant des innovations technologiques jamais testées ensemble dans un système entièrement intégré.

À l’utilisation d’étagères hydroponiques à plusieurs niveaux, d’un éclairage programmable refroidi à l’eau et de stratégies intégrées de gestion des ravageurs s’ajoute l’expérimentation d’une enveloppe de serre innovante – nouvelle pour le Canada – dans le contexte d’une récolte thermique écologique capable de récupérer et d’utiliser la chaleur résiduelle.

À terme, ce projet de recherche a pour objectif de réduire la dépendance du Canada aux importations et de faire face aux défis environnementaux mondiaux liés à la production et au transport de masse des aliments.

« Offrir un avenir meilleur à toutes les personnes qui obtiendront leur diplôme du Collège Boréal signifie non seulement un engagement de notre établissement quant à la réussite scolaire et professionnelle de ses cohortes étudiantes mais s’accompagne également d’une responsabilité environnementale et sociale qu’illustre aujourd’hui ce projet de recherche. Merci à nos partenaires ainsi qu’aux chercheurs et chercheuses de Boréal dont les contributions participent à améliorer la qualité de vie dans nos régions et ailleurs au Canada », déclarait le président du Collège Boréal, Daniel Giroux.

« Nous développons une solution de culture hydroponique à plusieurs niveaux qui se veut abordable, modulaire et facile à déployer dans une variété d’environnements de culture. Afin de favoriser la durabilité alimentaire dans toutes les régions du Canada, nous avons besoin de solutions économiquement viables à petite échelle spécialement conçues pour les agriculteurs des marchés locaux. Nous sommes ravis de collaborer avec d’autres organismes du Nord de l’Ontario dans le but de trouver de meilleures solutions pour nourrir le Nord », explique Stéphane Lanteigne, consultant en agriculture d’intérieur, propriétaire/agriculteur de Truly Northern Farms.

Source : Collège Boréal