Le 20 mars n’est pas la seule journée de l’année où la langue française est mise sur un piédestal mais c’est sans conteste celle qui rassemble le plus de gens. C’est pourquoi le Club Richelieu Welland, une des branches d’un organisme qui se veut d’ailleurs international, a organisé à son Auberge une activité à laquelle étaient conviés petits et grands.

De quoi parle-t-on au juste? C’est ce que Raymond Bourassa, président du Club, s’est chargé de rappeler dans son mot d’ouverture : « Chaque année, à la date du 20 mars, 300 millions de francophones sur cinq continents célèbrent leur langue à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie ». D’autres dignitaires étaient présents : Gail Todd, représentant le député fédéral Vance Badaway, Leo Van Vliet, conseiller municipal et représentant du maire de Welland, et Pat Chiocchio, représentant le député provincial Jeff Burch. Ce dernier a notamment rappelé, en quelques mots, les origines du drapeau franco-ontarien qui allait être hissé, c’est-à-dire sa naissance à l’Université Laurentienne dans les années 1970 alors que le professeur Gaétan Gervais et l’étudiant Michel Dupuis avaient décidé de doter leur communauté d’un symbole distinctif.

Ce n’est pas dans le vide qu’ont parlé ces dignitaires puisque quelques représentants d’organismes francophones étaient présents de même que des élèves et membres du personnel des écoles Nouvel Horizon et Saint-François-d’Assise.

Puis, le moment de hisser le drapeau franco-ontarien est arrivé. Les dignitaires, incluant les élèves Makeeta Lemoyne-Dessureault et Cade Bovine, respectivement de Saint-François-d’Assise et Nouvel Horizon, se sont rassemblés au pied du mât et, après la chanson Mon beau drapeau, l’étendard vert et blanc s’est élevé dans le ciel pour flotter aux côtés des drapeaux canadien, ontarien et de celui du Club Richelieu. Tous ont ensuite été invités à entrer dans l’Auberge pour conclure l’événement par une pointe de pizza.

En cette belle journée ensoleillée, le drapeau franco-ontarien s’est ajouté à tous les autres drapeaux de pays ou collectivités de langue française qui ont souligné, partout sur terre, leur appartenance à la Francophonie. Par delà les différences entre les uns et les autres, le français rassemble donc les cultures les plus diverses.

Des élèves des écoles Nouvel Horizon et Saint-François-d’Assise étaient présents.



Les dignitaires procèdent au lever du drapeau.