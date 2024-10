Richard Caumartin

Le soir du 5 octobre 2024, la salle paroissiale de l’église Immaculée-Conception s’est transformée en un lieu de célébration soigné à l’occasion du gala marquant le 100e anniversaire de la paroisse. Le comité du centenaire a accueilli la communauté catholique et ses pionniers en déployant le tapis rouge dès l’arrivée des invités, soulignant un siècle de foi, d’amour et de service.

Jean Chartrand, président du comité du centenaire et maître de cérémonie, a ouvert la soirée en exprimant la gratitude de la communauté. « Ce soir, nous rendons grâce pour un siècle de bénédictions », a-t-il déclaré, en soulignant l’importance des familles fondatrices et des bénévoles qui ont contribué à l’évolution de la paroisse. La soirée a été ponctuée de témoignages, de chants, d’un repas festif et d’une danse sociale.

Parmi les invités, Sr Gisèle Pilon, figure importante de la communauté, était présente. Elle a consacré plus de quatre décennies à l’enseignement et à la transmission de la foi à travers sa chorale, qui animait les messes dominicales de l’église Immaculée-Conception. « Ces années à St. Catharines sont parmi les plus belles de ma vie », a partagé Sr Gisèle, désormais installée à Gatineau depuis cinq ans où elle s’occupe des sacrements et de la chorale des enfants.

Mireille Howell, présidente du Club Sourire de Niagara Falls, a également tenu à être présente pour cet événement marquant, Ancienne paroissienne de St. Catharines, elle a rappelé des moments mémorables vécus à l’église et à la salle paroissiale, notamment les fêtes de Noël et les réceptions familiales.

Au cours de la soirée, Jean Chartrand a remercié les convives et rendu hommage aux nombreuses personnes qui ont contribué au succès de la paroisse. « Ce soir, nous saluons nos bâtisseurs, nos secrétaires, nos nettoyeurs, nos fleuristes, nos artisans, nos sacristains, etc. Tous ces bénévoles qui font vivre notre communauté », a-t-il déclaré.

Il a mentionné que la paroisse connaît une longue histoire. « Traditionnellement, la famille, la paroisse, la langue et la culture sont les éléments qui définissent les Canadiens français. Depuis plusieurs années, on entend la question « Est-ce que nos jeunes sont là pour prendre la relève? » J’invite donc Isabelle Richardson, Malcolm et Simon Hauber à y répondre. » Pendant que les trois jeunes s’installaient devant la scène pour chanter Mon beau drapeau, quelques pionniers ont fait le tour de la salle en brandissant des drapeaux franco-ontariens. Un moment phare du gala.

Le curé de la paroisse, père Gustave Mombo, a souligné l’héritage commun que constitue l’Évangile, tout en rendant hommage à Sr Gisèle par une chanson. Il a ensuite béni le repas, avant que les festivités ne se poursuivent.

Parmi les invités d’honneur, Ted Michaud (97 ans) ainsi que Jeanne et Charles Dupuis ont été mis à l’honneur pour leur rôle dans la construction de la communauté. Charles Dupuis, ancien conseiller scolaire et premier président du Conseil scolaire catholique MonAvenir (anciennement Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud), a particulièrement marqué l’histoire de la paroisse par ses multiples engagements.

La soirée s’est terminée par une danse animée par Gilles Groleau et ses musiciens. Le lendemain, la messe du centenaire a été célébrée par le père Gustave Mombo, avec la participation d’élèves des écoles Immaculée-Conception, Sainte-Marguerite-Bourgeoys et Saint-Jean-de-Brébeuf, avant de se conclure par une réception.

Ce gala a été l’occasion de rappeler l’importance de la paroisse Immaculée-Conception pour la communauté francophone de St. Catharines. À travers un siècle d’histoire, de dévouement et de foi, la paroisse a su tisser des liens solides et créer un héritage qui perdure. Cet événement a permis de rendre hommage à celles et ceux qui ont bâti cette communauté et de célébrer ensemble les valeurs de solidarité et d’unité qui continuent de la définir.

Photo : Le comité du centenaire. De gauche à droite : (derrière) Monique Finora, Rénald Tassé, Danielle Maltais-Smith, Alphonse Touzin, Melinda Chartrand, Pierre Daoust, Annette De Bernardi, Jean Paul, Jean-Marc Robert, Mary Vanderwaal, Jacqueline Robert et Jean Chartrand; (devant), Murielle Duguay, Diane Reid et Monique Ayotte-Sevcik