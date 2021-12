La toute nouvelle équipe dentaire du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) est en place pour offrir le Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés financé par la province. Ce dernier propose des services dentaires gratuits aux personnes âgées à faible revenu de 65 ans et plus dans ses locaux de Hamilton situés au 1320, rue Barton Est.

Le Programme couvre les services de prévention offert par l’hygiéniste dentaire, les évaluations buccodentaires, diagnostiques, prises de radiographie, détartrage supra et sous-gingival, débridement parodontal, le polissage des dents et le traitement au fluorure, le scellement des puits et des fissures, les réparations de dents cassées et des caries, l’extraction dentaire, la réparation et fabrication de dentiers, etc.

Pour plus de renseignements sur les critères d’admissibilité, communiquez avec Julie Bianco au 905 528-0163, poste 3423. Pour obtenir de l’information sur les services dentaires offerts à la clinique, communiquez avec Lamiaa Jittou au 905 528-0163, poste 3250.

PHOTO – De gauche à droite : Lamiaa Jittou, Kaeley Cole et Juliangi Bianco