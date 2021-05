L’an dernier, le Centre francophone Hamilton avait relevé le défi logistique de la COVID-19 et était parvenu à offrir un camp d’été très apprécié. Un scénario semblable se dessine pour les prochains mois alors que, plus que jamais, les enfants sont impatients de prendre l’air.

Julie Jardel était coordonnatrice du camp d’été en 2020. Aujourd’hui directrice générale du Centre francophone, elle a passé le relais à l’un des animateurs de la dernière édition, Jack Robbins. Le nouveau coordonnateur a fort à faire mais se montre confiant : « On va être beaucoup mieux préparé cette année et on va être capable d’accueillir plus d’enfants ». L’expérience acquise sera on ne peut plus utile pour s’acquitter sans encombre des responsabilités tatillonnes qui vont de pair avec la gestion sanitaire des activités sociales en ces temps de pandémie.

Au-delà des règles à respecter en ce qui touche à la distanciation, à la désinfection et autres procédures, une autre préoccupation a fait jour après une si longue période de confinement : « On sait très bien que les enfants ne pouvaient pas socialiser et, à cause de ça, certains ne pouvaient pas pratiquer leur français, explique Jack Robbins. Notre focus, cette année, c’est ces deux choses-là. » Le coordonnateur ajoute que le Centre fera prendre l’air aux enfants aussi souvent que possible et, bien que la mobilité du groupe sera quelque peu entravée par les prescriptions sanitaires, des sorties sont prévues ça et là dans le quartier.

Les activités intérieures auront lieu au point d’attache du camp, soit l’École secondaire Georges-P.-Vanier située au 100, rue Macklin Nord. Des activités culturelles, artistiques et sportives seront à nouveau au rendez-vous. Le Centre francophone Hamilton prendra grand soin de mettre à jour ses pratiques sanitaires chaque semaine afin d’être toujours conforme aux directives gouvernementales et en communiquera la teneur à toutes les parties prenantes. Qui plus est, tous les membres de l’équipe du camp, qui peaufinent présentement les derniers détails des activités qui seront offertes, ont reçu leur première dose de vaccin.

Les parents ont jusque dans les derniers jours de juin pour inscrire leur enfant. Les places sont limitées et celles-ci s’envolent rapidement. Le camp se déroulera du 5 juillet au 20 août et s’adresse aux jeunes de 4 à 12 ans.