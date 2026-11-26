Le dimanche 8 novembre, le Centre francophone Hamilton (CFH) recevait ses membres pour une soirée de célébration dans le cadre du 55e anniversaire de l’organisme dans une ambiance festive, remplie d’émotions et de moments de partage. La soirée était animée par l’artiste Stéphane Guertin, accompagné aux acrobaties par Corinne et ses impressionnantes performances de Lollipop Lyra.

L’événement s’est ouvert sur une surprise musicale : Céleste Lévis et son mari, le guitariste Marc-Antoine Joly, ont interprété Mon beau drapeau, accompagnés au piano par son auteur, Brian St-Pierre. La prestation a suscité une vive émotion parmi les pionniers de la communauté francophone de Hamilton présents dans la salle, qui ont vécu ce moment comme l’un des temps forts de l’activité.

Puis, le président du CFH, Baba Diop, a rendu hommage aux ambassadeurs de cette soirée qui, par leurs dons de 100 $ ou 200 $, deviennent membres honoraires de l’organisme pendant un an. Il s’agit de Jason Brown, Jean-Rock Boutin, Lohrran Borges Farias, Marilyne Batelot, Hélène Caron, Baba Ndiagne Diop, Mathieu Berlaud, Annette et Jim Ray, La Boîte à soleil, Lucie Larose, Céline Legret, Pascale Marchand, Sylvie MacLean et Nabila Sissaoui. Une plaque commémorative a souligné cette initiative du 55e anniversaire et tous les ambassadeurs ont reçu un certificat officiel.

« C’est avec fierté et joie que je vous accueille pour célébrer 55 années d’engagement et de contribution à l’épanouissement de la francophonie à Hamilton, déclare Baba Diop. À l’origine, des femmes et des hommes courageux ont porté la vision d’une francophonie soutenue, respectée et inclusive. Leur engagement a permis de bâtir des bases solides pour préserver et transmettre notre culture et notre identité. Je tiens à rendre hommage à ces bâtisseurs ainsi qu’aux équipes qui se sont succédé et qui ont su maintenir et enrichir la programmation au fil des ans. Merci à toutes les personnes qui ont pris part à cette belle aventure. »

Puis, Stéphane Guertin a animé une discussion dont faisaient partie Marie-France Lefort, Marcel Levesque et Anika Kuhnert. La rencontre a porté sur la résistance des francophones pour continuer à développer cette communauté et un regard sur l’avenir avec l’immigration francophone qui y joue un grand rôle à Hamilton.

Un apéro dînatoire a suivi avec la coupe du gâteau par le directeur général de l’organisme, Lanciné Koulibaly, et Baba Diop. Les célébrations ont pris fin avec un spectacle de la chanteuse Céleste Lévis et ses musiciens, une prestation chaleureuse que les membres de la communauté ont beaucoup appréciée.

Photo : Le groupe de discussion. De gauche à droite : Marie-France Lefort, Marcel Levesque, Anika Kuhnert et l’animateur Stéphane Guertin (Photo : R. Caumartin)