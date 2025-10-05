À l’œuvre à planifier la célébration du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien depuis plusieurs mois, le comité organisateur des festivités était ravi du succès de l’ensemble des événements qui se sont intégrés à la grande fête communautaire.

Pour initier les festivités, l’ambassadeur du Club LaSalle au Folk Arts Festival, Estaban Barajas, accompagné de Melinda Chartrand et de Daisy Tikeng ont fait une présentation sur le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien à la réunion du conseil municipal de St. Catharines le 22 septembre.

Puis le 25 septembre, Les bénévoles du Griffon et du Club LaSalle ont monté une marquise à l’hôtel de ville pour accueillir les dignitaires. Partis de l’école Immaculée-Conception à un kilomètre de l’hôtel de ville, les 300 jeunes participant à ce moment historique ont fait tout un tintamarre.

Le maître de cérémonie Robert Renaud a souhaité la bienvenue à cette foule vêtue de vert et de blanc. Tour à tour, les dignitaires Robin McPherson de la Ville de St. Catharines, Jenny Stevens, députée provinciale, Sophia Siscoe de l’école L’Héritage et Djena Tikeng de l’école Ste-Marguerite-Bourgeois ont souligné l’importance de cette journée qui témoigne de la vitalité de la communauté francophone du Niagara.

En fait, la députée Stevens a remis aux petits de la garderie La Boîte à soleil, un certificat du gouvernement de l’Ontario reconnaissant l’apport de la communauté francophone dans le développement de la province. À la suite des discours, les élèves ambassadeurs ont fièrement hissé le drapeau au mât de l’hôtel de ville. Une interprétation émotive de Mon beau drapeau a suivi.

Les élèves se sont ensuite dirigés à l’école Immaculée-Conception pour un barbecue et du temps de jeu sur des gonflables. Il y avait aussi du maquillage aux couleurs de la francophonie et la confection de bracelets commémoratifs. Au programme de l’après-midi : le magicien Alex Kazam a présenté un spectacle de magie impressionnant et l’orchestre de St-Jean-de-Brébeuf a offert un concert électrisant.

Le samedi 27 septembre, la communauté francophone présentait un char allégorique soulignant le 50e dans le défilé du Niagara Grape and Wine Festival. Il s’agit de tout un chef-d’œuvre conçu par des élèves de St-Jean-de-Brébeuf ainsi que des bénévoles du Griffon et du Club LaSalle. Le char allégorique a mérité les grands honneurs du prix Founder’s Cup pour la meilleure interprétation du thème.

Après le défilé, la foule s’est dirigée au Club LaSalle pour la soirée de clôture avec un barbecue communautaire et un concert du groupe Les Gens du Nord, un groupe folklorique de North Bay qui présente un répertoire franco-ontarien de musique traditionnelle. Munis de cuillères et dansant des gigues, les gens se sont bien amusés.

L’esprit de collaboration qui règne au sein de la communauté francophone et francophile de St. Catharines permet de réaliser de grands événements qui contribuent à la vitalité de la francophonie dans le Niagara.

Texte et photo (Jean Chartrand) : Les francophones étaient nombreux devant l’hôtel de ville de St. Catharines