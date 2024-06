La Franco-Fête de l’AFKW à Cambridge a brillamment célébré la jeunesse et la culture francophone lors d’une journée animée à l’école Père-René-de-Galinée, mettant en avant des activités familiales, des prestations artistiques et des échanges communautaires, le tout animé par une participation dynamique des jeunes bénévoles.

Christiane Beaupré

IJL – Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Pour réussir son événement majeur de l’année, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) s’est tournée vers la jeunesse pour animer la Franco-Fête et célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Cette journée familiale a eu lieu le samedi 22 juin à l’École secondaire catholique Père-René-de-Galinée à Cambridge.

L’activité conviviale proposait une Franco-Foire installée dans la bibliothèque scolaire et où les organismes et entrepreneurs francophones présentaient leurs programmes, services et produits aux visiteurs. Il y avait aussi, dans le hall d’entrée, une librairie d’échange. Des livres d’occasion en français pour tous les âges étaient placés sur des tables et offerts gratuitement. Les organisateurs recevaient ce jour-là de nombreux livres offerts en échange ou en dons des membres de la communauté.

Dans le gymnase, l’Association avait installé deux énormes jeux gonflables pour les petits. De jeunes bénévoles de la communauté recrutés par la coordonnatrice de l’organisme, Céline Corve, supervisaient ces activités. Dans le cafétarium, plusieurs prestations culturelles et musicales ont été proposées au public dont la majorité par les adolescents talentueux de l’école secondaire.

L’après-midi a commencé avec une performance de la troupe folklorique roumaine de Waterloo. Vêtus de costumes traditionnels, les danseurs se sont déplacés au rythme des chants du folklore roumain et ont invité des spectateurs à les rejoindre pour en apprendre les pas.

Soudainement, la fête a été interrompue par l’alarme incendie et, comme il s’agit d’une école, il a fallu suivre les procédures d’évacuation et attendre l’arrivée des pompiers. Après une pause d’une trentaine de minutes, le public a pu réintégrer l’édifice puisqu’il s’agissait d’une fausse alerte.

Les prestations musicales se sont poursuivies avec, entre autres, Justine Gogoua et ses rythmes africains, et Daze Dream, un groupe de jeunes musiciens de Père-René-de-Galinée. Elliot Wright, Jacob Breton, Éric Villeneuve et Garreth Aggerholm jouent, ensemble, majoritairement de la musique dite « soft rock » depuis environ 18 mois. Avec deux guitaristes, un bassiste et un batteur, les quatre vedettes de l’école ont joué neuf chansons en français, y compris des succès des Cowboys fringants, de Caen et de Vincent Vallières.

D’autres tables à jeux et coloriage, organisées par des élèves de Père-René-de-Galinée, occupaient les enfants au cours de l’après-midi pendant que les parents en profitaient pour aller feuilleter des livres dans le hall d’entrée. Bref, une journée où les jeunes familles francophones de Cambridge, Kitchener et Waterloo se sont amusées et ont célébré leur langue, leur culture et le début de la saison estivale.

Photo : Le comité d’accueil de la Franco-Fête (Crédit : Le Régional)