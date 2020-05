Le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens (le Centre d’excellence) est fier d’annoncer son lancement officiel à Hamilton. Plus de 40 % des vétérans canadiens souffrent de douleurs chroniques. Le Centre d’excellence donne l’espoir de voir la recherche sur la gestion de la douleur et les thérapies fondées sur des données probantes répondre aux défis et aux besoins complexes des vétérans en matière de traitement de la douleur chronique.

Le Centre d’excellence est une institution de recherche nationale qui travaille avec les vétérans et leur famille. Il créera un système de connaissances et mettra au point des thérapies de gestion de la douleur fondées sur des données probantes et qui façonneront l’avenir de la gestion de la douleur chronique, axée sur les vétérans. Fort de ces recherches, le Centre d’excellence offrira une formation et un enseignement aux équipes de soins dans tout le pays. Les vétérans auront ainsi accès à des services de gestion de la douleur de haute qualité, fondés sur des données probantes, plus près de chez eux.

« L’Université McMaster fait partie des chefs de file du Canada en matière de recherche médicale. Notre gouvernement est fier de collaborer avec cet établissement pour lancer le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. Les vétérans canadiens qui sont aux prises avec des douleurs chroniques pourront bénéficier de ces installations de renommée mondiale pour les années à venir. Le Centre d’excellence est un autre exemple de la façon dont la collectivité de Hamilton se mobilise pour les vétérans, et pour le Canada, où et quand il le faut », a déclaré Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest – Ancaster – Dundas.

Le nouveau Centre d’excellence est ancré dans le principe de la collaboration avec les vétérans dans ses recherches et ses activités afin de s’assurer que ses recherches portent sur ce dont les vétérans ont besoin pour mieux gérer leur douleur. Comme l’explique le Dr Ramesh Zacharias, président, chef de la direction et directeur médical du Centre d’excellence : « Les vétérans sont au cœur de tout ce que nous faisons, qu’il s’agisse de définir le programme de recherche, de concevoir des thérapies de gestion de la douleur ou de travailler avec les cliniques antidouleur et d’autres fournisseurs de soins afin d’offrir aux vétérans de tout le pays des soins plus près de chez eux. Avec des vétérans parmi nos dirigeants, au sein de notre conseil d’administration, et qui participent à nos recherches par le biais de nos groupes consultatifs nationaux de vétérans, le Centre d’excellence est vraiment bâti par et pour les vétérans. Nous pouvons enfin servir ceux qui ont servi. »

Bien que le mandat du Centre d’excellence vise les vétérans, les enseignements tirés de ses recherches pourraient, à terme, profiter à la population en général et améliorer la compréhension et le traitement de la douleur chronique pour tous les Canadiens.

Conformément à l’annonce faite dans le budget de 2019, le Centre recevra un financement de 20,1 millions $ d’Anciens Combattants Canada (ACC) sur cinq ans et de 5 millions de dollars par an en permanence, afin de mener des recherches sur des thérapies innovantes de gestion de la douleur. Les recherches du Centre seront communiquées à un réseau d’établissements universitaires ainsi qu’à des cliniques universitaires et communautaires de l’ensemble du Canada.

Les vétérans, les cliniciens, les chercheurs et les Canadiens peuvent lire les résultats des recherches du Centre et consulter la liste des cliniques partenaires qui offrent des soins fondés sur des données probantes aux vétérans et à leur famille sur le site web du Centre.

SOURCE : Anciens Combattants Canada