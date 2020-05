Des chercheurs de l’Université McMaster ont lancé un sondage en ligne à l’échelle de la province – accessible à l’adresse SAparentsON.ca – afin d’aider à comprendre comment les familles ayant des enfants vivent l’expérience de la COVID-19 et de quels services les familles et les aidants pourraient avoir besoin. L’enquête auprès des parents ontariens fait partie d’une étude d’intervention plus vaste financée par l’Agence de la santé publique du Canada, créée en vue de promouvoir des pratiques parentales positives et d’améliorer les résultats pour les enfants.

Les thèmes principaux de cette étude se concentrent sur la santé et le bien-être des enfants et des aidants, les agents de stress familiaux, les relations familiales et l’impact de la COVID-19 sur les individus. Le questionnaire en ligne explore plus précisément les concepts familiaux, c’est-à-dire le fonctionnement global de la famille, la qualité des relations de couples, la qualité des relations entre l’aidant et l’enfant, les stratégies parentales et disciplinaires, la santé mentale des aidants et des enfants et l’adversité spécifique à la COVID-19.

Les Canadiens éprouvent une certaine forme d’isolement prolongé en plus de difficultés économiques généralisées, en raison des mesures de santé publique telles que la distanciation physique et les politiques de maintien en place adoptées à tous les ordres de gouvernement. L’enquête auprès des parents ontariens vise à déterminer quels sont les impacts de la COVID-19 et ses restrictions connexes sur les familles de l’Ontario.

« Nous devons mieux comprendre les effets des mesures actuelles de confinement sur les familles et les enfants âgés de 0 à 17 ans, a déclaré la chercheuse principale Andrea Gonzalez, professeure agrégée et titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau II en interventions préventives et santé familiale. Cette étude aidera à éclairer la pratique communautaire sur la façon d’aider les familles à traverser ces moments difficiles, maintenant et à l’avenir. Par conséquent, nous voulons entendre les parents dans l’ensemble de la province. »

Alors que les organismes communautaires agissent rapidement pour offrir leurs programmes par l’entremise de différents lieux et plateformes, la nature en évolution rapide de la pandémie de COVID-19 fait en sorte que les organismes gouvernementaux et la santé publique, ainsi que les organisations universitaires et communautaires, ne sont pas préparés pour s’adapter rapidement et répondre pleinement aux besoins croissants et changeants des aidants et des enfants qui font face à des défis sans précédent.

« La pandémie de COVID-19 entraîne un accroissement des facteurs de stress et une réduction des soutiens pour les enfants et les familles, ce qui élève le risque pour un vaste éventail de problèmes de santé, y compris la violence familiale, a déclaré Harriet MacMillan, professeure d’université distinguée, chaire de Chedoke Health en pédopsychiatrie. Nous devons trouver des moyens de rejoindre les familles et de les soutenir tout en mettant l’accent sur la sécurité. »

L’enquête auprès des parents ontariens est importante car les résultats qui en découleront serviront à élaborer les stratégies pragmatiques et méthodologiques requises pour mettre en place des interventions en ligne dans des contextes humanitaires comme celui de la COVID-19 et d’éventuelles pandémies dans l’avenir.

« Nous savons que les interventions actuelles en renforcement des familles et en parentalité qui ont déjà été mises en œuvre dans des contextes humanitaires ont été efficaces pour réduire les stratégies parentales sévères et améliorer la santé mentale des aidants, la qualité des relations de couples et les résultats pour les enfants », a déclaré Mme Gonzalez.

Depuis le mardi 20 mai et pendant trois semaines, les parents et les aidants peuvent participer au sondage en consultant le site web www.SAparentsON.ca.

SOURCE : Université McMaster