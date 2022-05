À l’initiative des élèves de l’Association des élèves du secondaire de notre district (AESD) et en collaboration avec le Service de la construction identitaire du Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir, la chaîne YouTube iCItte! a vu le jour.

À destination des élèves de la 4e à la 12e année, cette chaîne est alimentée par et pour les élèves du secondaire (7e à la 12e) et les animateurs culturels et de la pastorale des écoles secondaires du Conseil.

C’est iCItte! qu’on s’amuse et qu’on multiplie les occasions d’explorer sa construction identitaire! La chaîne sera alimentée chaque mardi de courts clips divers faits par les élèves. C’est une façon amusante de s’exprimer, de se divertir, ainsi qu’agrandir l’espace francophone sur les réseaux. Il y aura également des compilations de chansons en français pour tous les goûts, de la pop au country au hip-hop!

N’hésitez pas à vous abonner! https://www.youtube.com/channel/UCXAfXqI1TNuadkuYsTSBrbA

Chaque mardi, une ou deux nouvelles capsules vidéo sont publiées sur la chaîne. La chaîne vise à divertir, agrémenter la vie de l’école et de développer l’espace francophone sur la toile.

Les élèves développent ainsi de nombreuses compétences ainsi qu’un fort sentiment d’appartenance à la francophonie de l’Ontario, au Conseil scolaire et à leur école. En effet, des compétitions ont également lieu entre les écoles afin d’alimenter la chaîne et ses contenus.

« Nous sommes heureux et fiers de la volonté et de l’engagement de nos élèves à produire des capsules de manière hebdomadaire en français, a affirmé André Blais, directeur de l’Éducation. Nous croyons en leur potentiel et nous voulons être propulseurs de leur motivation et ainsi stimuler leur créativité. Merci aux équipes de construction identitaire d’avoir fait du rêve de nombreux élèves une réalité! »

Source : Csc MonAvenir

Photo :André Blais, directeur de l’Éducation