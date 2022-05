La Table interagence du Niagara tenait sa rencontre mensuelle en ligne le 26 avril, une occasion pour les organismes de la région de partager leurs projets et activités.

Animée par Susan Morin, la discussion a débuté par l’organisation, la coordination et la visibilité de certaines activités communautaires tel le lever du drapeau franco-ontarien.

La majorité des intervenants prônent pour la mise en place d’un sous-comité communautaire pour une meilleure coordination et représentation pour les activités phares de la francophonie locale afin qu’elles soient plus représentatives de la nouvelle réalité multiculturelle dans la région.

« On pourrait y insérer des compétences administratives du monde des affaires, par exemple, et ce sous-comité pourrait être géré par la Maison de la culture puisque l’organisme se cherche une vocation », explique Susan Morin.

L’animatrice a présenté aux participants quatre nouveaux designs proposés pour remplacer le logo actuel de la Table créé en 2015, ainsi qu’un nouveau slogan Une force en action!

La majorité des intervenants ont préféré le logo numéro 2. Plusieurs ont fait des propositions pour améliorer le logo proposé alors Mme Morin assurera le suivi et proposera deux nouveaux modèles à une prochaine rencontre.

Dans la mise à jour du comité de l’immigration, Mikhaela Sullivan, du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, a annoncé que son organisme a participé à la 24e édition de Métropolis Canada, en mars dernier à Vancouver, où le Réseau a animé un atelier, en collaboration avec la professeure Gertrude Mianda de l’Université York sur « l’impact des discriminations raciales sur l’intégration des immigrants francophones en Ontario ». Ce colloque a permis, entre autres, aux organismes participants de travailler sur des stratégies de lutte contre le racisme.

Pour sa part, Mélanie Robitaille du Conseil scolaire catholique MonAvenir a mentionné que le Conseil faisait face à une forte pénurie d’enseignants depuis le début de la pandémie. De plus, il semblerait y avoir un déplacement important d’enseignants dans l’est du pays, au Nouveau-Brunswick, où les conditions salariales sont meilleures. « Nous avons aussi constaté cette année que moins d’élèves francophones s’inscrivent dans les écoles françaises, un autre défi pour notre Conseil », dit-elle.

L’ABC communautaire, située à Welland, offrira prochainement une série de cours, a indiqué la directrice générale de l’organisme, Linda Johnston. Parmi ces micro-cours, il sera question des bases du programme Antidote, des vendredis technos et des bases du logiciel QuickBooks. « Nous prévoyons aussi d’offrir des formations en entreprise personnalisées et travaillons à la création d’un site Web qui sera plus interactif et facile à consulter », a ajouté Mme Johnston.

En ce qui concerne le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, sa directrice générale France Vaillancourt a confirmé le lancement d’un nouveau site Web et son équipe travaille pour développer des soins de santé palliatifs à Hospice Niagara.

L’organisme SOFIFRAN a reçu une subvention de 50 600 $ de la Fondation Trillium pour des équipements technologiques qui permettront d’offrir des activités en ligne et de diffuser des émissions en direct sur YouTube.

« Nous avons également reçu des fonds de FedDev Ontario pour la mise en place d’une communauté de pratique pour les entrepreneurs noirs, confirme la directrice générale de SOFIFRAN, Fété Kimpiobi. Il s’agit d’une plateforme où il sera question des défis (accès au capital, accompagnement pour la préparation de plans d’affaires, etc.) des entrepreneurs noirs ainsi que des outils, des ateliers et d’occasions d’échange pour les aider. Ce nouveau service répondra à certains de leurs défis. ».

SOFIFRAN offrira aussi un camp d’été artistique avec Justine Gogoua, soit deux semaines au cours lesquelles les jeunes en apprendront davantage sur les autres cultures par le biais de contes, de la musique et d’ateliers (djembe, écriture, peinture et dessin..

À noter que l’assemblée générale de SOFIFRAN aura lieu le dimanche 19 juin.

La dernière nouvelle de la rencontre : celle de Muriel Thibault Gauthier concernant la fête de la Saint-Jean qui aura lieu cette année à l’Auberge Richelieu à Welland, le dimanche 26 juin.

Photo: Fété Kimpiobi