Le mardi 15 février, l’ACFO Régionale Hamilton faisait le point sur sa dernière année administrative à l’occasion de son assemblée générale annuelle.

Après quelques mots de bienvenue de Jérôme Pommier, président de l’organisme, le coordonnateur a pris la relève pour expliquer les points saillants de 2020-2021.

Michael Norris a d’abord rappelé que le territoire couvert par le mandat de l’ACFO Régionale Hamilton s’étend également à la ville de Burlington et aux comtés d’Haldimand et de Norfolk. Cela dit, c’est néanmoins Hamilton qui est le théâtre des activités et démarches les plus importantes de l’organisme telles que l’organisation, de concert avec les conseils scolaires, du Jour des Franco-Ontariens qui s’y est tenu sur le terrain de l’hôtel de ville.

Ce fut d’ailleurs l’occasion d’interpeller la classe politique de Hamilton sur la nécessité de doter rapidement la communauté d’une autre école secondaire francophone en remplacement de l’actuelle Académie Mère-Teresa.

« C’était très plaisant comme atmosphère, même en temps de pandémie avec le port du masque », s’est réjoui M. Norris.

Sa collègue Victoria Gaudry s’est ensuite attardée à décrire les axes stratégiques qui guident l’ACFO Régionale Hamilton. Cet organisme veut exercer un rôle fédérateur au sein de la communauté, accroître et diversifier ses sources de financement et se doter d’une capacité organisationnelle qui lui permette d’avoir un plus grand impact.

En ce qui touche aux états financiers, rien d’inquiétant n’était à signaler, l’ACFO Régionale Hamilton n’ayant pas été affectée outre mesure à ce chapitre par la pandémie.

Les élections ont permis à Arwinder Kaur d’accéder au conseil d’administration. Elle y côtoiera Jérôme Pommier, Anick Lamarche, Hermane Ligue et Sébastien Skrobos. Avis aux intéressés : il y a deux postes à pourvoir.

L’organisme a connu plusieurs changements au cours des dernières années. Michael Norris et Victoria Gaudry ont pris la relève de Sébastien Aka Kouakou à la coordination, qui lui-même avait succédé à Luc Ethier et Tam Tran. Néanmoins, c’est toujours le Conseil de la coopération de l’Ontario qui soutient l’ACFO Régionale Hamilton sur le plan de l’administration.

PHOTO – Jérôme Pommier