L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) en collaboration avec le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir avait invité la communauté de Cambridge et des environs à une célébration afro-canadienne à l’école Père-René-de-Galinée le 24 février. Cette première activité en présentiel était proposée dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs.

En entrant dans l’école, après vérification du passeport vaccinal obligatoire pour tous les participants, les visiteurs ont pu apprécier une exposition de quelques objets d’art et artisanal africains. Également, l’AFKW avait placé de nombreux livres pour tous les âges sur des tables pour les offrir gratuitement aux participants à cette soirée. « Il s’agit de donations reçues des conseils scolaires francophones qui, lorsqu’ils renouvellent le matériel de leurs bibliothèques scolaires, nous offrent ces livres, explique la coordonnatrice de l’AFKW, Céline Corve. Il y a aussi plusieurs dons de nos membres et du public. »

Plusieurs élèves de l’école Père-René-de-Galinée ont participé à la présentation de cet événement, sous la coordination de Lena Abdo, travailleuse en établissement dans les écoles pour le Csc MonAvenir, et récemment élue admise du conseil d’administration de l’AFKW. Par la suite, des jeunes de tous les âges ont défilé sur l’estrade de l’atrium de l’école avec des vêtements provenant des pays du continent africain tels que le Kenya, le Congo, le Bénin et le Sénégal, entre autres. Les parents et amis des élèves ont beaucoup apprécié cette partie de la soirée durant laquelle les couleurs et la diversité de la francophonie africaine de Cambridge ont brillé sous les applaudissements nourris de l’auditoire.

Puis pour conclure les festivités, le public était invité à se délier les jambes sur la piste de danse durant un atelier virtuel animé par le chorégraphe entraîneur Richard « Rich’Art » Laubonet, créateur du Djamboola, un entraînement cardio-musculaire à base de danses, en y apportant une plus grande variété, un plus grand dynamisme, une plus grande efficacité sur la santé physique et mentale, grâce à une touche beaucoup plus festive, et beaucoup plus divertissante. Au programme, démonstration participative de diverses danses africaines sur les rythmes d’artistes du Nigéria et de la Côte d’Ivoire, entre autres. Les jeunes ont éprouvé beaucoup de plaisir à se déhancher et démontrer tous leurs talents. Bref, une soirée rythmée et colorée qui a fait du bien après deux longues années de restrictions sanitaires.

PHOTO – Ces élèves ont porté des habits d’origine africaine lors du défilé de mode